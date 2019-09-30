بالفيديو: حكم مباراة عربي يهرب من الملعب .. والجمهور يطارده حتى منزله

شهدت مباراة بكأس السودان حدثا نادرا، حيث طارد الجمهور حكم مباراة كرة قدم حتى منزله.

وأقيمت المباراة شرق العاصمة السودانية الخرطوم، بين فريقي مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان، وهي مباراة جماهيرية لمدينة العيلفون.

واحتج الجمهور كثيراً على الحكم عثمان آدم، وتصاعد الاحتجاج لدرجة التحرش بالحكم الذي لم يجد وسيلة أفضل للخروج من هذا المأزق غير الهروب من الملعب والخروج من الاستاد كما لو كان عداءً في سباق للجري.

ورغم ذلك قامت فئة من الجماهير بملاحقة الحكم والجري خلفه للحاق به قبل الوصول إلى منزله في سلوك رياضي غير مقبول، لاسيما بعد تصوير المشهد الذي وجد استنكاراً شديداً مع مطالبة الاتحاد السوداني لكرة القدم بإصدار قرارات رادعة على المتسببين فيما حدث.

ولم يصب الحكم بأذى بعد نجاحه في الوصول إلى منزله قبل الإمساك به من قبل الفئة المنفلتة من الجماهير.