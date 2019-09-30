تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الطقس صحو إلى غائم جزئيا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع فرص لأمطار متفرقة، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة المساء.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 40/ 28 وفي مدينة صلالة 30 / 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 40 درجة في ولايات العامرات و البريمي وعبري وسمائل ونزوى وبهلاء وأدم وإبراء وصور وفي فهود وأدناها 10 درجات في جبل شمس

وقد شهدت بعض ولايات السلطنة أمس الأحد، هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.

وقد هطلت الأمطار على ولايات ينقل وعبري وإبراء وإزكي ونزوى والرستاق والمضيبي والقابل وسمائل ونيابة الجبل الأخضر، والتي أدت إلى نزول عدد من الشعاب وجريان الأودية.

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