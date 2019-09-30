باحث عماني يكتشف ثغرة أمنية في أجهزة آيفون

مسقط - الرؤية

أكدت هيئة تقنية المعلومات أن الباحث العماني سيف الهنائي أخصائي أول محلل أمن معلومات بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية، استطاع أن يكتشف ثغرة أمنية في نظام IOS لأجهز الآيفون الخاص بشركة APPLE .

وذكرت الهيئة أن المركز الوطني للسلامة المعلوماتية تواصل مع شركة أبل لتزويدها بتفاصيل هذه التغرة، وقامت الشركة بالتحقق واتخاذ عدة تدابير منها إصلاح هذه الثغرة في الإصدار الأخير من نظام التشغيل 13 IOS .

وأضافت الهيئة أن شركة أبل ثقت هذا الاكتشاف باسم المركز والباحث العماني في صفحتها الرسمية التي تعلن فيها عن الثغرات المكتشفة بتاريخ 27 ديسمبر 2019م المعرف برقم CVE-2019-8731.