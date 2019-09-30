مباحثات بين "دول التعاون" ورابطة "آسيان" في نيويورك لتطوير العلاقات الاقتصادية

◄ روبرت مالي: نتعلم من السلطنة الكثير .. وعُمان صوت واقعي ومعتدل

نيويورك - العمانية

عقدت جلسة مباحثات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ودول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وتم خلال الجلسة بحث العلاقات الاقتصادية والإستراتيجية بين الجانبين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات. وشارك في الجلسة معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، ووفود من الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وعقب الاجتماع، صرح وزير خارجية مملكة تايلاند، معالي دون برامودويناي، قائلا: "ناقشنا التعاون المشترك في عدة مجالات، مثل القضايا الاقتصادية والاستثمارات التجارية، والمدن الذكية، والزراعة والقضايا الأمنية. كما تم التركيز على موضوع الطاقة بسبب تقدم دول مجلس التعاون في هذا المجال". وأضاف: "بحثنا خلال الاجتماع التنمية المستدامة، والتي هي من ضمن الأجندة العالمية، وسبل تطوير العمل من أجل تحقيق أهدافنا بحلول 2030، ولذلك، نأمل أن يكون لدينا هناك تنسيق منتظم بحيث يمكن العمل بشكل مستمر ويومي دون الحاجة إلى الانتظار لعقد مؤتمرات وزارية". وتابع معاليه أنه "أما فيما يخص علاقاتنا الثنائية مع السلطنة، تربط سلطنة عُمان ومملكة تايلاند علاقات صداقة وثيقة، قبل أشهر بحثنا التعاون في النقل البري لتبادل الخبرات، ويمكن لبلدينا أن يتعاونا في مجالات جديدة، إلى جانب التعاون القائم".

ومن جهة أخرى، التقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بمعالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان. جاء اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك وتناول إمكانية التعاون والاستثمار في الجانب الاقتصادي وبحث الفرص المشتركة لتعزيزها.

والتقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بروبرت مالي الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة حاليًا بنيويورك. وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة بشكل عام والأزمة في اليمن بشكل خاص. وقال الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات عقب اللقاء: "بحثنا خلال الاجتماع التوترات الراهنة في المنطقة وخصوصا الأزمة في اليمن ونحن نتعلم من سلطنة عمان الكثير، ونأمل أن تواصل السلطنة عملها السلمي في التعامل مع هذه القضايا". وأضاف "كما هو الحال دائما، معالي بن علوي أكثر العارفين بأمور المنطقة، وهو دائما صوت واقعي ومعتدل".