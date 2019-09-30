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نائب رئيس الوزراء القطري يزور كلية الدفاع الوطني ومتحف قوات السلطان المسلحة

الإثنين 30 سبتمبر 2019 08:58 ص بتوقيت مسقط

نائب رئيس الوزراء القطري يزور كلية الدفاع الوطني ومتحف قوات السلطان المسلحة

 

مسقط - الرؤية

قام سعادة الدكتور خالد بن مُحمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة بزيارة، صباح أمس، إلى كلية الدفاع الوطني يرافقه الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية بمعسكر بيت الفلج اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني.

واستمع الضيف القطري والوفد المرافق له إلى إيجاز عن كلية الدفاع الوطني وما تحتويه من مرافق وتجهيزات أكاديمية، كما اطلع على أقسام ومرافق الكلية المختلفة وما تحويه من قاعات متنوعة صممت وفق أحدث المواصفات وزودت بأفضل النظم التعليمية والمساعدات التدريبية، وأنظمة الشبكات الإلكترونية المتعددة الأغراض.

ومن جهة أخرى، قام سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له بزيارة، صباح أمس، إلى متحف قوات السلطان المسلحة بقلعة بيت الفلج.

وكان في استقباله بمقر المتحف الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة؛ حيث اصطحبه والعميد الركن رئيس المراسم العسكرية والعلاقات العامة في جولة شملت أروقة المتحف المتعددة التي تحكي تاريخ عُمان العريق، واستمع خلالها سعادة الضيف والوفد المرافق إلى شرح من قبل العقيد الركن مدير متحف قوات السلطان المسلحة عن المخطوطات والمجسمات التاريخية ذات العراقة العمانية الدالة على فنون العمارة المتنوعة، والتطور الذي حظيت به  قوات السلطان المسلحة في ظل العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة- حفظه  الله ورعاه-. وفي ختام الزيارة سجل الضيف الزائر كلمة عبَّر فيها عن سروره لما شاهده من تراث عسكري عريق، وما تزخر به السلطنة من إرث حضاري وما تنعم به من مظاهر التقدم والنماء.

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