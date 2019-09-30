كلية الدفاع الوطني تنفذ البرنامج الموازي الأول

مسقط - الرؤية

في إطار الدور الوطني الذي تضطلع به كلية الدفاع الوطني، انطلق صباح أمس البرنامج الموازي الأول والذي يعنى بتعزيز وتطوير المهارات والقدرات القيادية العليا بحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء ومن في حكمهم بالمؤسسات الحكومية، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى.

ويهدف البرنامج الموازي الأول إلى التحليل والتخطيط الإستراتيجي ودراسة أهم القضايا الإستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي وانعكاسها على الشأن الوطني، إلى جانب تنمية أسس العمل الوطني المشترك وتوجيه الجهود الوطنية لتعزيز القدرات لمواجهة القضايا والتحديات الاستراتيجية في مختلف المجالات بما يضمن تعزيز العمل الوطني المشترك ورفد الأداء الحكومي والمؤسسي.