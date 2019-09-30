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مباحثات رسمية بين السلطنة وقطر لتعزيز التعاون القائم بين وزارتي الدفاع

الإثنين 30 سبتمبر 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

مباحثات رسمية بين السلطنة وقطر لتعزيز التعاون القائم بين وزارتي الدفاع

 

مسقط - الرؤية

عقدت بمقر وزارة الدفاع بمعسكر بيت الفلج صباح أمس جلسة المباحثات الرسمية بين معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة، والذي يزور السلطنة حالياً وقد أجريت مراسم استقبال رسمية لدى وصول سعادة الضيف مقر وزارة الدفاع.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسعادة الضيف والوفد المرافق له متمنياً لهم طيب الإقامة بالسلطنة. من جانبه، شكر سعادة الضيف معالي السيد الوزير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي قوبل به والوفد المرافق. عقب ذلك، تم استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وبحث مجالات التعاون القائم  بين وزارتي الدفاع وتعزيزه وتم  تبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار مطر بن علي بن مطر العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، كما حضرها من الجانب القطري قادة الأسلحة والضباط المرافقين لسعادته.

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