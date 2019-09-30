السيد فهد: السلطنة لم تدخر جهدا لدعم استقلالية القضاء وضمان كافة الحقوق بالمجتمع

مسقط - العمانية

استقبل صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحضرون اجتماعهم التاسع والعشرين الذي تستضيفه السلطنة.

وبعد أنَّ رحب بأصحاب المعالي الضيوف، أعرب سموه عن تقدير السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- للجهود التي يبذلونها في مجال الشؤون العدلية والقانونية، مشيرًا إلى أهمية تطوير مستوى التعاون الخليجي وتبادل الخبرات في المجال القضائي. وأكد سموه أنَّ السلطنة لم تدخر جهدا في دعم القضاء كسلطة مستقلة تتعاون مع باقي مؤسسات الدولة لضمان كافة الحقوق التي هي الركيزة الأساسية للعدالة في المُجتمع.

وتناول الحديث خلال المقابلة استعراض أبرز المواضيع التي بحثها وزراء العدل وفي طليعتها سبل تطوير المحاكم وإجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام تعزيزا للعمل الخليجي المشترك، إلى جانب النظام الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأعرب أصحاب المعالي الضيوف عن شكرهم الاستضافة السلطنة لهذا الاجتماع، وعلى الإعداد الجيد الذي يساهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية. وأشادوا بالدور البناء الذي تضطلع به عُمان لإنجاح المسيرة الخليجية، معبرين عن تقديرهم لما تحقق على أرض السلطنة بقيادة جلالة السلطان المعظم من إنجازات متعددة وتنمية شاملة.

حضر المقابلة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل، كما حضرها سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية رئيس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.