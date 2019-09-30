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75% نسبة الإنجاز في سوق الأسماك بولاية مصيرة

الإثنين 30 سبتمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

75% نسبة الإنجاز في سوق الأسماك بولاية مصيرة

 

مصيرة - الرؤية

كشف المهندس يحيى بن خلفان الحديدي مدير دائرة تنظيم الأسواق السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية أن تكلفة مشروع تأهيل وتطوير سوق الأسماك في ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية تتخطى 30 ألف ريال عماني، بدعم من مجموعة "أسياد"، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع 75%.

وقال الحديدي إن السوق ستساهم- بعد التشغيل- في زيادة الحركة والأنشطة التجارية والمتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري.

وتتواصل الأعمال الإنشائية لمشروع تأهيل وتطوير سوق الأسماك بمصيرة تحت إشراف وزارة الزراعة والثروة السمكية، في إطار جهودها لتطوير المنظومة التسويقية للأسماك.

وبين الحديدي أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالأسواق السمكية وتوفير البيئة المناسبة لتداول وبيع وشراء الأسماك وتوفير سبل الراحة للمتسوقين والسياح التي يأتون بين فترات وأخرى لزيارة جزيرة مصيرة. وأضاف الحديدي أن مشروع التطوير والتأهيل يشمل على توفير مخزن للتبريد وغرفة لإنتاج الثلج وتأهيل طاولات المناداة والبيع والتقطيع مع تنفيذ واجهة للسوق وتغيير أرضية السوق وعمل تصريف للمياه وغلق السوق بالكامل وتزويده بنظام التكييف.

يشار إلى أنَّ وزارة الزراعة والثروة السمكية تسعى لتطوير المنظومة التسويقية من خلال تنفيذ استراتيجية لتطوير القطاع السمكي بالسلطنة والتي من ضمن خطتها بناء وإنشاء أسواق سمكية جديدة وبمواصفات حديثة في مختلف محافظات السلطنة. ويبلغ عدد الأسواق السمكية في السلطنة في الوقت الحالي 61 سوقا متوزعة على محافظات السلطنة.

 

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