التوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني في قريات

قريات - العمانية

أقيمت أمس بولاية قريات بمحافظة مسقط محاضرة توعوية بعنوان "الابتزاز الإلكتروني"، نظمها مكتب والي قريات بالتعاون مع نادي قريات وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور يحيى بن سليمان الندابي والي قريات.

وتناولت المحاضرة التي قدمها حسين بن علي السناني مساعد المدعي العام عددا من المحاور منها التعريف بموضوع الابتزاز الإلكتروني ودور المجتمع في الحد منه إلى جانب كيفية التعامل مع حالات الابتزاز الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة.

واستعرضت المحاضرة طرق الابتزاز الإلكتروني إلى جانب مناقشة الجوانب الاحترازية والوقائية والعلاجية حيث قام سعادة الشيخ الدكتور راعي المناسبة بتكريم القائمين على المحاضرة.