السيد فهد يستعرض أوجه التعاون القائم بين السلطنة وقطر

◄ العطية: مواقف السلطنة تدعم المسيرة الخليجية

مسقط - العمانية

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس معالي الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر والوفد المرافق له الذي نقل تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- أبقاه الله- وتمنياته الطيبة لجلالته بدوام التوفيق وللشعب العماني باطراد التقدم والازدهار.

وقد استعرض صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين والحرص الذي يوليه الجانبان لتطويره في العديد من المجالات، كما تم استعراض شامل للتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب معالي الدكتور خالد بن محمد العطية عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيدا بمواقف السلطنة الداعمة للمسيرة الخليجية، مؤكدا أهمية المباحثات التي يجريها مع معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والمسؤولين في الوزارة.

ومن جهة ثانية، عقدت بمقر وزارة الدفاع بمعسكر بيت الفلج صباح أمس جلسة المباحثات الرسمية بين معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة. وتم استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وبحث مجالات التعاون القائم بين وزارتي الدفاع وتعزيزه وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.