136 طالبا وطالبة يزورون المدرسة المرورية

مسقط - الرؤية

استقبلتْ المدرسة المرورية للأطفال بالإدارة العامة للمرور، خلال الأسبوع المنصرم، عدد 136 طالبا وطالبة يُمثلون 4 مدارس حكومية وخاصة؛ حيث استمع الطلاب إلى محاضرة توعوية تتضمَّن سلامتهم أثناء نقلهم بالحافلات المدرسية، وغيرها من جوانب السلامة المرورية الأخرى؛ أهمها: الصعود والنزول الآمن من الحافلات المدرسية، وعبور الطريق بطريقة آمنة، وبعض السلوكيات التي يجب على أبنائنا الطلاب التحلي بها داخل الحافلات المدرسية من أجل سلامتهم.

وصاحبَ المحاضرة تطبيقٌ عمليٌّ على طرق ومرافق المدرسة المرورية من خلال استخدامهم للمركبات الصغيرة وتعليمهم قواعد وأنظمة المرور للعبور من الأماكن المخصصة لعبور الطريق، ويأتي تنفذ هذه البرامج من حرص شرطة عُمان السلطانية بنشر الوعي المروري لدى أبنائنا الطلاب وغرس الثقافة المرورية.