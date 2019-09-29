معهد الضباط يختتم دورتين تدريبيتين

اختتمت بمعهد الضباط دورتان تدريبيتان، الأولى بعنون نظم الصحة والسلامة المهنية واستمرت لمدة أسبوع، وتضمنت عدة محاور أهمها مصطلحات نظم الصحة والسلامة المهنية، وأهمية الصحة والسلامة المهنية، وأساليب منع الحوادث وطرق تنفيذها، كذلك نظام الوقاية الطبية والعلاجية، وقياس فاعلية برنامج الصحة والسلامة المهنية وضغوطات العمل.

وجاءت الدورة الثانية بعنوان إدارة المشاريع باستخدام برنس 2 (الدفعة الثانية) والتي استمرت لمدة أسبوع واحد، وتضمنت عدة محاور منها المفاهيم الرئيسية المتعلقة بالمشروعات، والمواضيع التي يتضمنها منهج إدارة المشاريع وكيفية تطبيقها على جميع مراحل المشروع.

رعى اختتام الدورتين العقيد مهندس ناصر بن سالم الحوسني مساعد مدير عام الاتصالات.