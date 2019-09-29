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استعراض استعدادات لجان مهرجان عمان للعلوم 2019

الأحد 29 سبتمبر 2019 08:29 م بتوقيت مسقط

استعراض استعدادات لجان مهرجان عمان للعلوم 2019

 

 

مسقط – الرؤية

اجتمعت اللجنة الرئيسية المنظمة لمهرجان عمان للعلوم صباح أمس الأحد بديوان عام الوزارة للاطلاع على استعدادات لجان المهرجان والوقوف على الموقف التنفيذي لخطة المهرجان، وذلك برئاسة سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان.

وتُقام النسخة الثانية من المهرجان خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر القادم، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة.. تقنيات بلا حدود"، بمشاركة الوزارة  إلى جانب العديد من المؤسسات والجهات والهيئات الحكومية والأهلية والعسكرية والتعليمية من داخل السلطنة وخارجها، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى.

ويهدف المهرجان إلى التعريف ببرنامج التنمية المعرفية في مواد العلوم والرياضيات ومفاهيم الجغرافيا البيئية، وهو برنامج وطني أسّس بتوجيهاتٍ سامية، يُسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة وتأطير جهود المعلمين في تنمية مدارك هؤلاء الطلبة وتشجيعهم على البحث والاستقصاء والتفكير العلمي المنظم، وتنمية ملكات الابتكار لديهم، وتطبيق المعرفة التي يتعلمونها في حياتهم اليومية، من خلال اختبارات ومسابقات ومشاريع في مواد العلوم والرياضيات ومفاهيم الجغرافيا البيئية.

 

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