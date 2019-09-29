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5 طوابع جديدة عن السلاحف البحرية احتفالاً بالتنوع البيئي في السلطنة

الأحد 29 سبتمبر 2019 08:24 م بتوقيت مسقط

Oman Post - Turtle Stamps (3)
Oman Post - Turtle Stamps (4)
Oman Post - Turtle Stamps (6)

مسقط - الرؤية

أطلقت بريد عُمان 5 طوابع جديدة عن السلاحف البحرية، في خطوة من شأنها زيادة مستوى الوعي حول أحد الكنوز الطبيعية الوطنية بالسلطنة.

ويبرز كل طابع نوعاً فريداً من هذه الكائنات الرائعة بما في ذلك سلاحف الشرفاف، والنملة، والزيتونية، والخضراء، والريماني. وجاء إطلاق هذه الطوابع في إطار سعي الشركة إلى تعزيز جهود الحفاظ على البيئة وتشجيع السياحة البيئية في عُمان.

وقال رشاد بن منصور الوهيبي، مدير الطوابع في بريد عُمان: "تصور هذه الطوابع خمسة أنواع من السلاحف في بيئتها الطبيعية في مختلف أنحاء عُمان. وجاء إطلاقها بهدف إبراز الكنوز الطبيعية الوفيرة التي تزخر بها السلطنة وأبرزها السلاحف البحرية. فوجود أعداد كبيرة من هذه الكائنات العريقة من شأنه إيجاد فرص فريدة لتطوير قطاع السياحة البيئية وينبغي علينا جميعاً المساهمة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ عليها وأن نبذل أقصى ما في وسعنا من أجل حماية هذه الكائنات".

وتهدف الطوابع الخمسة الجديدة التي أطلقتها بريد عُمان إلى إبراز التنوع البيئي الغني الذي تزخر به السلطنة. وقد اختار قسم الطوابع بالشركة عدداً من المواضيع الرئيسية التي تعكس جميعها التقاليد والثقافة والتراث العُماني الأصيل والضارب في جذور التاريخ، إضافة إلى ملامحها العصرية وكونها بلد للسلام والأمن والأمان.

 

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