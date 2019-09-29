أهالي فلج الحديث بولاية الرستاق ينظمون يوما مفتوحاً

الرستاق- طالب المقبالي

نظم أهالي فلج الحديث بولاية الرستاق يوما مفتوحاً، ضمن المناشط المتنوعه التي يقوم بها الأهالي من أجل خدمة هذه المنطقه بالولاية.

واشتمل اللقاء على إقامة مسابقات ثقافية ورياضية، ومناقشة بعض الأمور الحيوية التي تخص هذه المنطقة، منها تنفيذ ممشى على جانبي الطريق المسفلت نظراً لعدم وجود أكتاف كافية للشارع، مما يسبب وقوع بعض حوادث الدهس، كما ناقش الأهالي سعة جامع الرضوان في صلاة الجمعة ومدى إمكانية عمل مظلات في الساحة الخارجية للجامع، كما حث بعض الحضور على ضرورة التشجير أمام المنازل المواجة للشارع، وخاصة شجرة النخيل لما تضيفه هذه الأشجار من جمالية للمنطقة وتعمل على تلطيف الجو في الأوقات الحارة .

وفي نهاية اليوم المفتوح تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الثقافية والرياضية وتم تكريم عدد من الأهالي المميزين في المنطقة لجهودهم المبذولة والمستمرة لخدمة المجتمع .

يأتي هذا الملتقى ليجسد معاني الأخوة والتعاون والتكاتف والتآلف بين أبناء المجتمع لمنطقة فلج الحديث، كما يهدف إلى زرع أسس التنشئة الحميدة من عمل الخير وخدمة المجتمع وزرع العادات العمانية الراسخة في نفوس الناشئة، وجسد الجميع كل هذه المعاني في الملتقى .

إن مثل هذه الفعاليات تساهم في زرع ثقافة المواطنة الصالحة لخدمة الوطن والمجتمع في نفوس أبنائه.