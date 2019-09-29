"واتسآب" لن يعمل على هذه الهواتف مع بداية العام الجديد

قررت شركة واتساب إيقاف الدعم بشكل نهائي لمجموعة من الهواتف الذكية العاملة بواسطة نظامي أندرويد وآي أو إس، ويخطط تطبيق المراسلة الأكثر شيوعاً في العالم إنهاء دعم هذه الهواتف والأنظمة، لأنه لا يخطط لتطوير إصدار من أجل هذه المنصات.

وأوضحت الشركة أن المستخدمين – بالنسبة لبعض أنظمة التشغيل القديمة – لن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

وأدرجت صفحة الأسئلة الشائعة في واتساب، الهواتف وأنظمة التشغيل التي لن يعمل عليها تطبيق المراسلة الفورية بحلول شهر فبراير من عام 2020.

وأبلغ تطبيق الدردشة عبر صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به أن جميع هواتف أندرويد التي تعمل بواسطة نظام التشغيل (Android 2.3.7) وأجهزة آيفون العاملة بواسطة نظام التشغيل (iOS 7) لن تدعم واتساب بحلول الأول من شهر فبراير 2020.

كما قالت الشركة أيضاً: إن واتساب لن يكون متاحاً في متجر شركة مايكروسوفت بحلول الأول من شهر يوليو 2020، ولن يتمكن مستخدمو جميع أنظمة تشغيل ويندوز فون بعد 31 ديسمبر 2020 من استخدام التطبيق.

ومع ذلك، فقد أوضحت شركة واتساب أن قرارها بإنهاء دعم التطبيق المملوك لفيسبوك بالنسبة لهواتف أندرويد وآيفون لن يؤثر على العديد من المستخدمين، ولن يتأثر سوى أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف أندرويد وآيفون القديمة.

ووفقًا لتغريدة نشرها موقع (WABetainfo)، فإن تطبيق واتساب لن يدعم أيضًا الأجهزة التي تعمل بواسطة نظام التشغيل (iOS 8) أو الأقدم.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان مستخدمي تلك الأجهزة استخدام التطبيق على نظام التشغيل (iOS 8)، لكن لن يتمكنوا بعد الآن من التحقق من الحساب إذا أعادوا تثبيته، على أن يجري إزالة الدعم عن نظام (iOS 8) بشكل كامل في الأول من شهر فبراير 2020.

وتطلب واتساب في تحديث للأسئلة الشائعة من المستخدمين استخدام الهواتف التي تعمل بنظام (2.5.1+)، بما في ذلك هواتف (JioPhone) و (JioPhone 2).

وعملت شركتا واتساب و Reliance Jio معًا من أجل تقديم دعم لواتساب على هواتف (JioPhone) و (JioPhone 2) العام الماضي.

يذكر أن تطبيق التراسل يلجأ إلى إضافة ميزات جديدة بانتظام، وتتطلب بعض هذه الميزات هواتف قوية وإصدارات أندرويد وآي أو إس أحدث لكي تعمل بشكل صحيح، مثل ميزات تشغيل مقاطع الفيديو مباشرةً داخل نافذة الدردشة، والمصادقة عبر بصمات الأصابع.

وقالت واتساب: إن بعض الهواتف لن تكون قادرة على دعم الميزات التي تعتزم طرحها في المستقبل، وهذا هو السبب في أنها تنهي دعما لهذه الأجهزة. وأضافت الشركة "لم نعد نعمل بنشاط على تطوير نسخ لأنظمة التشغيل هذه، وقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت، وإذا كنت تستخدم حاليًا نظام تشغيل أقدم، فننصحك بالترقية إلى إصدار أحدث".