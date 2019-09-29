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قائمة "أفضل الهواتف الذكية في 2019"

الأحد 29 سبتمبر 2019 05:24 م بتوقيت مسقط

قائمة "أفضل الهواتف الذكية في 2019"

 

احتل الهاتف الصيني "ون بلس7 تي" المرتبة الأولى كأفضل الهواتف التي تستخدم نظام "أندرويد" لعام 2019، فالهاتف يتميز بتصميممه المميز وجودة الكاميرا في التقاط الصور.

واحتل المرتبة الثانية هاتف "iPhone 11" والذي يمتاز بشاشة مميزة بحجم 6,1 بوصة مع معالج قوي وكاميرا جيدة.

وجاء في المرتبة الثالثة هاتف آخر من طراز "ون بلس" وهو "ون بلس 7 Pro" والذي يمتاز بمعالج قوي وكاميرا جيدة بالإضافة لحساس التعرف على بصمة اليد والتعرف على الوجه.

وجاء هاتفا Google - Pixel 3a و Pixel 3a XL في المرتبة الرابعة، واللذان يتمتعان بشاشة OLED وأداء جيد.

خامسا جاء هاتف "ون بلس 6T" الذي يتميز بحساس التعرف على البصمة والوجه، كما ضمت القائمة أجهزة مثل Samsung Galaxy S10e و iPhone XR و Samsung Galaxy Note 10 Plus و Samsung Galaxy S10 و Galaxy S10 Plus ، بالإضافة إلى iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max.

 

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