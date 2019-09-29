وزارة الإسكان تحدد رسوم الخدمات لجمعية الملاك العقارية

مسقط - الرؤية

أصدرت وزارة الإسكان قرارا بتحديد رسوم الخدمات التي تقدم إلى جمعية الملاك للعقار، على أن يبدأ التطبيق غدا -الاثنين، ويأتي القرار تفعيلا لبنود اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات، ووفق ما جاء بالجدول المنشور بالجريدة الرسمية فستكون رسوم إصدار أو تجديد شهادة تسجيل جمعية الملاك للعقار ريال واحد لكل وحدة عقارية لمدة سنتين؛ فإذا كان العقار به 20 شقة على سبيل المثال فإن الرسوم ستكون 20 ريالا، فيما ستكون رسوم إصدار بدل فاقد لشهادة تسجيل جمعية الملاك للعقار 5ريالات، وكذلك 5 ريالات لإصدار أو تجديد بطاقة مدير جمعية الملاك للعقار وتدفع كل سنتين، ومثلها لإصدار بدل فاقد لبطاقة مدير جمعية الملاك للعقار.