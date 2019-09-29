الأحد, 29 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

أمام موتين لا دهشة تتسع للهواء

الأحد 29 سبتمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

أمام موتين لا دهشة تتسع للهواء

 

سوسن غزالي|  شوالمشتات - ألمانيا

 

أيلول أقسى الشهور..

يفتح بوابة  الصقيع

قرصة في الطقس والروح

 

قسوة ....

أن تتخلى الأشجار عن أخضرها

مرغمة.. لتنجو

 

أو..

أن تجد نفسك أمام موتين

تهرب من الأول المتقن الصنع

كرصاص الواقعي

إلى آخر متوارٍ

خلف خلل في الحلم

كما يفعل المتفائلون

 

خيار لا اختيار

أن تقتل لتنجو أو أن تُقتل لينجوا

 

متعة ...

أن تعيد الحاضر إلى ماضيه 

والمكان إلى نشأته الأولى

 

كأن..

تحتل عتبة أعلى الدرج

يشد أذنك خيط موسيقا آتٍ من الغرفة المجاورة

وتتصاعد إليك همهماتهم كمحطات انتظار في الذاكرة 

فيعود فيك ذاك الطفل حيا

لوقت مبهم القياس إلى ما شاء الخيال

 

أمل ..

أن تجد نفسك تركض  باتجاه الضوء

وتركض خلفك ذئاب العتمة

 

العالم يؤثثه الخراب

لا دهشة تتسع للهواء..

الخواء  الآدمي

طوفان العصر الحديث

فتمسك بقلبك جيدا 

كآخر السفن

وانقذ كائناته الصغيرة

وكأنه الكون ..!

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 يناير 2017

3عروض للهواء والترومبولين يوميا في متنزه النسيم

المزيد

23 أكتوبر 2017

لندن تفرض ضريبة على السيارات القديمة والملوثة للهواء

المزيد

03 أغسطس 2015

ألعاب الخفة والأكروبات تثير دهشة الحضور

المزيد

05 يوليو 2016

بالفيديو.. دهشة مصلين المسجد النبوي لحظة الانفجار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة: حان الوقت لإطفاء الحرائق المشتعلة في المنطقة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وزير الصحة: الدكتور غازي الزبيدي صاحب بصمات فارقة في الطب العماني

المحليات - أخبار

اختتام التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بمسقط .. و9 محطات بالمحافظات بنهاية أكتوبر

المحليات - أخبار

2.1% ارتفاعا بإنتاج السلطنة من الكهرباء.. و253.3 مليون متر معكب مياهًا بنهاية يوليو

الاقتصاد - محلي

انطلاق ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية وسط مشاركات من داخل وخارج السلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

اتفاقية بحثية لدراسة "ظاهرة مادة المسحوق الأسود" في أنابيب نقل الغاز الطبيعي بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة