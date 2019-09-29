أمام موتين لا دهشة تتسع للهواء

سوسن غزالي| شوالمشتات - ألمانيا

أيلول أقسى الشهور..

يفتح بوابة الصقيع

قرصة في الطقس والروح

قسوة ....

أن تتخلى الأشجار عن أخضرها

مرغمة.. لتنجو

أو..

أن تجد نفسك أمام موتين

تهرب من الأول المتقن الصنع

كرصاص الواقعي

إلى آخر متوارٍ

خلف خلل في الحلم

كما يفعل المتفائلون

خيار لا اختيار

أن تقتل لتنجو أو أن تُقتل لينجوا

متعة ...

أن تعيد الحاضر إلى ماضيه

والمكان إلى نشأته الأولى

كأن..

تحتل عتبة أعلى الدرج

يشد أذنك خيط موسيقا آتٍ من الغرفة المجاورة

وتتصاعد إليك همهماتهم كمحطات انتظار في الذاكرة

فيعود فيك ذاك الطفل حيا

لوقت مبهم القياس إلى ما شاء الخيال

أمل ..

أن تجد نفسك تركض باتجاه الضوء

وتركض خلفك ذئاب العتمة

العالم يؤثثه الخراب

لا دهشة تتسع للهواء..

الخواء الآدمي

طوفان العصر الحديث

فتمسك بقلبك جيدا

كآخر السفن

وانقذ كائناته الصغيرة

وكأنه الكون ..!