الأحد, 29 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

بن علوي يواصل اللقاءات الدبلوماسية في الأمم المتحدة

الأحد 29 سبتمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

بن علوي يواصل اللقاءات الدبلوماسية في الأمم المتحدة

 

نيويورك - العمانية

 

عقد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية على هامش مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بنيويورك جلسة مباحثات ثنائية مع معالي وليد المعلم وزير الخارجية السوري.

وبحثت الجلسة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتم تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.  حضر الجلسة من الجانب السوري سعادة الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري وسعادة السفير الدكتور بشار الجعفري.

وشارك معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في أعمال المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته إدارة الشؤون السياسية وإرساء السلام التابعة للأمم المتحدة حول الأوضاع في السودان. وأكد معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعم المنظمة للحكومةِ السودانية الجديدة فيما أعرب رئيسُ الوزراء السوداني عبدالله حمودك عن أمله في رفع السودان من قائمةِ الدول الراعية للإرهاب في المستقبل القريب.

وأثناء مشاركته في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اجتمع معالي يوسف بن علوي بن عبدالله مع معالي براديب كومار وزير خارجية نيبال. وجرى في الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على أهمية تعزيزها في الإطار الاقتصادي والاستثماري.

كما التقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، مع معالي نيلس أنين وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني. تم خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا السياسية والأمنية المتعلقة بمنطقة الخليج العربي ودور السلطنة الأساسي في المنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تطويرها وتنميتها. وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عقب اللقاء: "اجتمعت بمعالي يوسف بن علوي أكثر من مرة في مسقط وبرلين وتحدثنا عن علاقاتنا الثنائية وهي علاقات جيدة.. إننا ممتنون لجلالة السلطان ولمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ولجهوده وحديثه مع مختلف الأطراف اليمنية ونحن نتعاون مع السلطنة في القضايا السياسية والإنسانية". وأضاف "تطرقنا أيضًا إلى التوترات الأخرى في المنطقة، فسلطنة عُمان تسهم بدور أساسي في دعم الاستقرار ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي بل بسبب الثقة التي يضعها الجميع بها".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 أكتوبر 2015

بالفيديو.. بن علوي أمام الأمم المتحدة: نستنكر استهداف المقار الدبلوماسية والعنف في اليمن خلق كيانات إرهابية في المنطقة

المزيد

14 فبراير 2017

بن علوي يناقش مع أمين عام الأمم المتحدة التطورات الإقليمية

المزيد

26 سبتمبر 2018

بن علوي يبحث علاقات التعاون مع بريطانيا وجورجيا وصربيا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

المزيد

24 سبتمبر 2017

بن علوي أمام الأمم المتحدة: السلطنة تنتهج سياسة خارجية تقوم على دعم السلام والتسامح

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة: حان الوقت لإطفاء الحرائق المشتعلة في المنطقة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وزير الصحة: الدكتور غازي الزبيدي صاحب بصمات فارقة في الطب العماني

المحليات - أخبار

اختتام التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بمسقط .. و9 محطات بالمحافظات بنهاية أكتوبر

المحليات - أخبار

2.1% ارتفاعا بإنتاج السلطنة من الكهرباء.. و253.3 مليون متر معكب مياهًا بنهاية يوليو

الاقتصاد - محلي

انطلاق ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية وسط مشاركات من داخل وخارج السلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

اتفاقية بحثية لدراسة "ظاهرة مادة المسحوق الأسود" في أنابيب نقل الغاز الطبيعي بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة