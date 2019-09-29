نائب رئيس وزراء قطر يبدأ زيارة للسلطنة

مسقط - الرؤية

وصل إلى البلاد مساء أمس السبت سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة، في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام، يرافق سعادته خلالها وفد عسكري ضم عددا من كبار القادة في القوات المسلحة الأميرية القطرية.

وقد كان في استقبال سعادته والوفد المرافق لدى وصوله قاعدة السيب الجوية الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة والعميد الركن صالح بن أحمد الهنائي رئيس المراسم العسكرية، كما كان في الاستقبال الملحق العسكري بسفارة السلطنة بالدوحة، والملحق العسكري القطري وعدد من المسؤولين بسفارة دولة قطر بمسقط.