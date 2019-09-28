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إسدال الستار على "سوق الحرف" بعد 4 أيام من الترويج للمنتجات العمانية

السبت 28 سبتمبر 2019 08:18 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

أسدل الستار على فعاليات سوق الحرف التي نظمتها الهيئة العامة للصناعات الحرفية خلال الفترة من 25 -28 سبتمبر الجاري، في مجمع الواحة بالخوير، حيث شهد تقديم عروض حية في الصناعات الحرفية المختلفة، تعرف من خلالها الزوار على المنتجات الحرفية العمانية ومراحل إنتاجها وآليات تطويرها لتكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني تواكب مقتضيات العصر الحديث.

وشارك في المعرض العديد من المشاريع الحرفية التي تقدم منتجات متنوعة ذات جودة وكفاءة عالية مثل المنتجات الفضية والخشبية والسعفية والنحاسية ومنتجات النسيج والحجريات، ويمثل سوق الحرف فرصة للحرفيين في تسويق وترويج منتجاتهم لفئات مختلفة من الجمهور. وتهدف الهيئة العامة للصناعات الحرفية من خلال إقامة هذه الفعاليات إلى توفير منتجات حرفية وطنية في الأماكن ذات الجذب السياحي مثل المراكز والمجمعات التجارية والأسواق المختلفة من خلال أيادٍ وطنية شابة تمتاز بالمهارة والإتقان وتراعي معايير الجودة والتطوير والابتكار في المنتجات الحرفية العمانية  لزيادة الترويج والاستثمار للمنتج الحرفي وذلك عن طريق عرض مجموعة واسعة ومختلفة من الصناعات الحرفية تتسم بالتجدد والتنوع.

واشتملت معروضات سوق الحرف على التحف والمنتجات الفخارية والخزفية والمشغولات الفضية والنحاسية، ومنحوتات ونماذج متنوعة للأبواب والسفن وميداليات تذكارية تعتمد على إظهار دقة وجمال النقوش والزخارف التي تتميز بها المنتجات الحرفية العمانية، إلى جانب المجموعة العطرية المتكاملة للمياه والزيوت المستخلصة من النباتات العُمانية ذات التشكيلات المتعددة للاستخدام الشخصي والمنزلي بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من منتجات اللبان وغيرها من المنتجات الوطنية التي تجمع بين الهوية التقليدية الأصيلة واللمسات العصرية المبتكرة والتي تعد معظمها من إنتاج مخرجات برامج التدريب والإنتاج الحرفي والتي تنفذها الهيئة في عدد من المراكز الحرفية الموزعة بعدد من محافظات السلطنة لنقل الحرف إلى الأجيال الشابة ومساندتها في تأسيس مشاريع حرفية تعمل على رفع مستوى الدخل الاقتصادي.

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