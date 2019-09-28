انطلاق ماراثون "منافع" للتنوع الأحيائي.. و56 مشاركا يطرحون أفكارا ابتكارية لمشاريع اقتصادية

مسقط - الرؤية

نظم مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابع لمجلس البحث العلمي أمس وأمس الأول، ماراثون الأفكار للتنوع الأحيائي "منافع 2019"، وذلك بمشاركة الفرق الابتكارية التي تأهلت للمشاركة في الماراثون قرابة 56 مشاركا يشكلون (15) فريقًا من الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال المهتمين بالموارد الحيوية يتنافسون من أجل الخروج بأفكار في مجالات المسابقة.

ويأتي تنظيم ماراثون الأفكار للتنوع الأحيائي "منافع" في مجالات عالم النبات وعالم الحيوان والكائنات الدقيقة والحياة البحرية على مدى 48 ساعة متواصلة، ويرعى برنامج منافع العديد من الجهات الرئيسية مثل: الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة الأسماك العمانية، وميثاق للصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى ذلك تشارك جامعة السلطان قابوس مع مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية في هذا الحدث من خلال مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا جنباً إلى جنب مع مؤسسة تحدي عُمان.

وبدأت فعاليات الماراثون في يومه الأول بالتسجيل للفرق المشاركة وعددها (15) فريقا، بعدها قدم اختصاصو الموارد الوراثية عبدالله بن هلال البلوشي، من مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية عرضاً حول التوجهات العامة لماراثون الأفكار، تتضمن جملة من الأفكار عن بعض الموضوعات التي تهم المشاركين لاستنباط عناوين للمشاريع الابتكارية التي سيشاركون بها، كما قدم الموجه فراس البلوشي عرضا حول منهجية تحديد الفكرة، ثم انطلاقة ماراثون الأفكار لمدة 48 ساعة، تضمن جدول الماراثون لليوم الأول العمل على الأفكار، وجولة للموجهين لتوجيه أفكار المشاركين، كما بدأ اليوم الثاني بحلقة عمل حول نموذج خطة العمل وخطة التسويق قدمتها الموجهة شيماء الغيلانية. وبعدها واصل المشاركون العمل على الأفكار طوال اليوم الثاني، مع اعداد العروض التقديمية لمشاريعهم الابتكارية في نهاية اليوم تمهيدا لعرضها أمام لجنة التحكيم اليوم الاحد لتقييمها واختيار افضل أربعة مشاريع لتكريمها في الحفل الختامي الذي سوف يقام بعد غد الثلاثاء تحت رعاية سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية.

واشتمل برنامج ماراثون أفكار التنوع الأحيائي منافع على وجود مجموعة متنوعة من الموجهين والمرشدين المتخصصين في مجال توجيه الأفكار، وبناء القدرات، وتحويل المنتج إلى فكرة، والتتجير والتسويق والعرض على المستهلك بمشاركة فئات متخصصة في هذا المجال من أصحاب المشاريع ورواد الأعمال والمتخصصين الذين سينقلون خلاصة تجاربهم في مجالاتهم الى الطلاب لنشر المعرفة البحثية ونقل التجارب المفيدة إلى الشباب المشاركين. ويعد برنامج منافع تجربة تعليمية رائعة للمشاركين من مختلف الفئات لتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد الوراثية في سلطنة عُمان لإيجاد قيمة مضافة للمجتمع وللمساهمة في التنويع الاقتصادي البحرية، واثنتان في عالم الكائنات الدقيقة.