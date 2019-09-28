اختتام التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بمسقط .. و9 محطات بالمحافظات بنهاية أكتوبر

الرؤية - مريم البادية

تتواصل اليوم الأحد التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في نسختها (29) التابعة لمركز السلطان قابوس بديوان البلاط السلطاني، وذلك في مركز قريات.

وبلغ عدد المسجلين في المسابقة على مستوى السلطنة هذا العام 2140 مشاركاً من الجنسين مع انتهاء موعد التسجيل، منهم 1141 من الذكور، و999 من الإناث، موزعين على 25 مركزا في مختلف ولايات السلطنة. واختتمت اللجنة الأسبوع الماضي، التصفيات لمراكز المسابقة بمحافظة مسقط، وبمشاركة 357 متسابقا ومتسابقة، وأقيمت التصفيات بقاعة المحاضرات في معهد العلوم الإسلامية.

وقال يوسف السديري عضو إداري وإعلامي إن المسابقة شهدت إقبالا جيدا بمراكز المحافظة حيث شارك 171 من مركز الخوض، و95 من مركز العامرات، و91 من مركز الخوير. وقال إن الهدف الرئيسي من هذه المسابقة هو حث العمانيين على حفظ القرآن وتمثله، والسير وفق منهجه، وعلى هدي تعاليمه. وكذلك تربية جيلٍ قرآني حامل لكتاب الله، وداعٍ إلى الخير، وعنصرٍ فاعلٍ في إصلاح المجتمع والأمة. كما تهدف إلى إيجاد قارئين مجيدين للقرآن متقنين لأدائه، وفق ما اصطلح عليه العلماء والحفاظ .وكذلك تعزيز حضور السلطنة في المسابقات القرآنية الدولية، والسعي بهم لرصد المستويات المتقدمة، التي تترجم النظرة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة- حفظه الله ورعاه- من وراء التوجيه بمثل هذه المسابقة.

وأضاف السديري أن الجديد هذا العام هو إضافة مستوى جديد في المسابقة، وهو حفظ 4 أجزاء متتالية مع التجويد على أن يشترط أن يكون المتسابق من مواليد 2008 فما فوق، كما تم إتاحة الفرصة للذين حصلوا على جوائز في الأعوام السابقة بمستوى حفظ (6 أجزاء) لمشاركة هذا العام في مستوى حفظ (4 أجزاء) بشرط أن يستوفي شرط السن.

يشار إلى أن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم نجح بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم ولأول مرة في تسجيل مصحف كامل لأحد المتسابقين في مركز خصب، وسيتم تدشين المصحف الصوتي قريباً؛ حيث كان خلال العامين الماضيين قد تم تسجيل قراءات متفرقة لعدد من المتسابقين فقط.

ويذكر أن فروع المسابقة تتضمن 7 مستويات وهي المستوى الأول (حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد)، والمستوى الثاني (حفظ أربعة وعشرين جزءاً متتاليا مع التجويد)، والمستوى الثالث (حفظ ثمانية عشـر جزءاً متتاليا مع التجويد)، والمستوى الرابع (حفظ اثني عشر جزءا متتاليا مع التجويد)، والمستوى الخامـس (حفظ ستة أجزاء متتالية مع التجويـد لمن هم من مواليد 2004 فما فوق)، والمستوى السادس (حفظ أربعة أجزاء متتالية مع التجويـــد ويشترط أن يكون من مواليد 2008 فما فوق)، والمستوى السابع حفظ جزأين متتاليين مع التجويد ويشترط أن يكون من مواليد 2011 فما فوق.

وتختتم التصفيات الأولية للمسابقة بعد المرور بـ9 محطات للجنة، وذلك في نهاية شهر أكتوبر حيث ستكون آخر المحطات بجامع السلطان قابوس بولاية صور بجنوب الشرقية.