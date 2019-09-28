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والي عبري يكرم الطلبة الفائزين بمسابقة القرآن الكريم في الظاهرة

السبت 28 سبتمبر 2019 08:13 م بتوقيت مسقط

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عبري- ناصر العبري

رعى سعادة الشيخ الدكتور خلف بن سالم الإسحاقي والي عبري احتفال المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة بتكريم الطلبة الفائزين في مسابقة القرآن الكريم للعام الدراسي الماضي، وذلك بحضور زوينة بنت سيف المزروعية المديرة العامة للتربية والتعليم لمحافظة الظاهرة ورؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية بعبري وجمع من الأهالي، وأقيم الحفل في قاعة المسرات بكلية العلوم التطبيقية بعبري.

وبدأ الحفل بكلمة من علي بن سيف الغافري رئيس قسم التربية الإسلامية بتعليمية محافظة الظاهرة رحب فيها بالحضور، ومشيدا بالطلبة الذين نالوا شرف التنافس في العناية والاهتمام بالقرآن الكريم في مختلف مراحلهم الدراسية على التلاوة الصحيحة والأداء الحسن والحفظ الجيد لكتاب الله المبين. وقال الغافري: "إن تنامي الحرص على اهتمام الناشئة بكتاب الله تعالى تلاوةً وحفظاً ودراسة وفهماً في السلطنة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- من خلال دعم المؤسسات التربوية المختلفة وتوجيه الاهتمام والعناية بكتاب الله تعالى". وأشار إلى أنه تم الانتهاء من طباعة المصحف العماني التعليمي بخط عماني وتسجيله بصوت أحد القراء العمانيين المتقنين ليكون أحد مصادر التعلم في كيفية النطق الصحيح لآيات القرآن الكريم لدى أبنائنا الطلبة، كما تم إنجاز العمل بالبرنامج الإلكتروني في تحكيم مسابقة القرآن الكريم في صورة أكثر دقة من أجل تحقيق نتائج أكثر واقعية ومصداقية.

وقدمت الدارسات بمركز الغالية بنت ناصر لتحفيظ القرآن الكريم نشيداً دينياً، فيما قدم مجموعة من الطلبة بمدارس محافظة الظاهرة نماذج لتلاوة القرآن الكريم، وشارك في ذلك: عمار بن زاهر الصخبوري من مدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي، وأحمد بن يونس اليحيائي من مدرسة الأنوار للتعليم الأساسي، وأنفال بنت راشد المعمرية من مدرسة الهجر للتعليم الأساسي، ورغد بنت عبدالرحيم من مدرسة أم عطية الأنصارية للتعليم الأساسي، كما تم تقديم عرض مرئي عن أهمية مسابقة القرآن الكريم ودورها في زيادة المستوى التحصيلي للطلبة.

وفي الختام، قام سعادة الشيخ الدكتور خلف بن سالم الإسحاقي والي عبري بتكريم طلبة مدارس محافظة الظاهرة الفائزين في مسابقة القرآن الكريم للعام الدراسي الماضي.

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