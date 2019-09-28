مستشفى إبراء يعزز التوعية بأمراض القلب تزامنا مع "اليوم العالمي"

إبراء - علي برياء

نظم بمستشفى إبراء المرجعي فعالية صحية تحت شعار "قلبك حياة.. قلبك أمانة"، وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم القلب العالمي الذي يوافق 29 سبتمبر من كل عام.

وتأتي الفعالية ترجمة لجهود منظمة الصحة العالمية بهدف رفع مستوى وعي المجتمع وأفراده بأمراض القلب وطرق الوقاية منها وتخفيف أثرها، كونها تصدّرت لتكون المتسبب الأول للموت في العالم في الوقت الراهن.

هذه الفعالية تأتي بتنظيم من جمعية القلب العمانية والمركز الوطني لطب وجراحة القلب، وبمشاركة الأقسام التي تُقدِّم الرعاية الصحية في مجال طب وجراحة القلب بالمركز، كقسم القسطرة القلبية وقسم أشعة الصدى القلبية وقسم التروية القلبية وكذلك القائمين على خدمات الإنعاش القلبي التنفسي بالمركز، وباستضافة من مستشفى إبراء ممثلاً بإدارته وطاقمه الطبي، وبرعاية خالد بن محمد الصوافي مدير مستشفى إبراء.

وتضمنت الفعالية إقامة معرض توعوي تثقيفي تعريفي اشتمل على عدة أركان منها الفحوصات السكر والضغط والوزن وفحص دهون الجسم وكذلك شرح للتقنيات المستخدمه في تشخيص أمراض القلب للأطفال والكبار مثل القسطرة التشخيصية والعلاجية وأشعة صدى القلب ومنظمات القلب، وشرح كيفية الشفاء بعد عمليات القلب، وكيفية إجراء الإنعاش القلبي والتغذية الصحيحة لمرضى القلب واستشارات طبية من قبل أطباء متخصصين في أمراض القلب بالمستشفى. وشارك الفعالية الصحية مركز أنماط الحياة الصحية بنزوى وجمعية مكافحة التدخين للتوضيح حول تأثيرها المباشر على الإنسان.