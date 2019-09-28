السبت, 28 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

فريق مشروع "جولد" من المملكة المتحدة يبدأ زيارة لـ"مرشدات ظفار"

السبت 28 سبتمبر 2019 08:11 م بتوقيت مسقط

فريق مشروع "جولد" من المملكة المتحدة يبدأ زيارة لـ"مرشدات ظفار"

 

صلالة - الرؤية

استضافت المُديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار فريق مشروع جولد من جمعية مرشدات المملكة المتحدة الزائر للسلطنة، وكان في استقبال الوفد فريق من قسم الكشافة والمرشدات بظفار المكون من القائدة شريفة بنت عبدالرب طالب اليافعي، والقائدة سلوى بنت ربيع سعيد اليافعي، ومشرفات المرشدات بتعليمية ظفار، وتستمر زيارة الوفد حتى غد الإثنين.

ويزور فريق جمعية مرشدات المملكة المتحدة المكون من 6 مرشدات محافظة ظفار، بهدف تنفيذ عدد من البرامج التدريبية وتقديم حزمة من المواضيع التدريبية في مجالات جذب الأعضاء والاحتفاظ بهم وطرق تقديم حركة المرشدات للآخرين بالإضافة إلى مهارات اتخاذ القرار والعمل الجماعي والثقة بالنفس والقيادة.

ويستهدف مشروع جولد لهذا العام مجموعة من مديرات المدارس بصفتهن رئيسات مجالس وحدات المرشدات، وكذلك قائدات وحدات المرشدات بالمدارس وفتيات المرشدات وعشائر الجوالات.

ويهدف مشروع جولد لتطوير نوعية حركة المرشدات من خلال تزويد القائدات والمدربات بطرق أكثر فاعلية وغير رسمية في تقديم البرامج وكذلك الاحتفاظ بالأعضاء من خلال تقديم برامج مهارات القيادة والعمل من خلال الفريق واتخاذ القرار للمرشدات جنباً إلى جنب إلى زيادة مشاركتهم والشعور بالانتماء لكشافة ومرشدات عمان.

يشار إلى أن مشروع جولد تنفذه المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالتعاون مع جمعية مرشدات المملكة المتحدة للعام الثالث على التوالي في إطار الشراكة في مجالات تنمية القيادات وتطوير البرامج التعليمية والعمل مع الفتيات والشابات وتعزيز التطوع الذي أكدت عليه الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في استراتيجيتها العالمية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 أغسطس 2016

وفد من جمعية مرشدات المملكة المتحدة يصل مسقط في زيارة للسلطنة

المزيد

26 أغسطس 2017

فريق مرشدات المملكة المتحدة يختتم زيارته لجنوب الباطنة

المزيد

06 أغسطس 2016

جوالات نادي المصنعة والسويق يقمن حفل استقبال لوفد مرشدات المملكة المتحدة

المزيد

11 أكتوبر 2016

كشافة ومرشدات السلطنة تبحث تعزيز التعاون مع جمعية مرشدات المملكة المتحدة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

2.1% ارتفاعا بإنتاج السلطنة من الكهرباء.. و253.3 مليون متر معكب مياهًا بنهاية يوليو

الاقتصاد - محلي

انطلاق ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية وسط مشاركات من داخل وخارج السلطنة .. اليوم

المحليات - أخبار

المحرزي يفتتح "مركز تاريخ العلوم" ضمن احتفالات السلطنة باليوم العالمي للسياحة

عمان - سياحة عمان

بن علوي يشارك في "ترويكا دول التعاون" مع باكستان والهند.. ويواصل اللقاءات مع وزراء خارجية الدول الصديقة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

بن علوي يستعرض مع محمود عباس تطورات الأوضاع في فلسطين.. والسلطنة تؤكد موقفها الثابت والداعم لإقامة الدولة المستقلة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

ذعر في مطار دبي إثر الاشتباه في طائرة مسيرة

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة