فريق مشروع "جولد" من المملكة المتحدة يبدأ زيارة لـ"مرشدات ظفار"

صلالة - الرؤية

استضافت المُديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار فريق مشروع جولد من جمعية مرشدات المملكة المتحدة الزائر للسلطنة، وكان في استقبال الوفد فريق من قسم الكشافة والمرشدات بظفار المكون من القائدة شريفة بنت عبدالرب طالب اليافعي، والقائدة سلوى بنت ربيع سعيد اليافعي، ومشرفات المرشدات بتعليمية ظفار، وتستمر زيارة الوفد حتى غد الإثنين.

ويزور فريق جمعية مرشدات المملكة المتحدة المكون من 6 مرشدات محافظة ظفار، بهدف تنفيذ عدد من البرامج التدريبية وتقديم حزمة من المواضيع التدريبية في مجالات جذب الأعضاء والاحتفاظ بهم وطرق تقديم حركة المرشدات للآخرين بالإضافة إلى مهارات اتخاذ القرار والعمل الجماعي والثقة بالنفس والقيادة.

ويستهدف مشروع جولد لهذا العام مجموعة من مديرات المدارس بصفتهن رئيسات مجالس وحدات المرشدات، وكذلك قائدات وحدات المرشدات بالمدارس وفتيات المرشدات وعشائر الجوالات.

ويهدف مشروع جولد لتطوير نوعية حركة المرشدات من خلال تزويد القائدات والمدربات بطرق أكثر فاعلية وغير رسمية في تقديم البرامج وكذلك الاحتفاظ بالأعضاء من خلال تقديم برامج مهارات القيادة والعمل من خلال الفريق واتخاذ القرار للمرشدات جنباً إلى جنب إلى زيادة مشاركتهم والشعور بالانتماء لكشافة ومرشدات عمان.

يشار إلى أن مشروع جولد تنفذه المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالتعاون مع جمعية مرشدات المملكة المتحدة للعام الثالث على التوالي في إطار الشراكة في مجالات تنمية القيادات وتطوير البرامج التعليمية والعمل مع الفتيات والشابات وتعزيز التطوع الذي أكدت عليه الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في استراتيجيتها العالمية.