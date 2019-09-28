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171 مشاركة من 16 دولة عربية وأجنبية وأربعة معارض

افتتاح المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية بجامعة السلطان قابوس .. 7 أكتوبر

السبت 28 سبتمبر 2019 07:24 م بتوقيت مسقط

افتتاح المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية بجامعة السلطان قابوس .. 7 أكتوبر

 

مسقط - الرؤية

تنظم جامعة السلطان قابوس المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية "التربية الفنية والتحديات المعاصرة"، وذلك في المدة من 7-9 أكتوبر المقبل.

وقالت الدكتورة فخرية بنت خلفان اليحيائية أستاذ مشارك بقسم التربية الفنية بكلية التربية ومقرر عام المؤتمر ورئيسة اللجنة العلمية: "يأتي المؤتمر الدولي السادس للكلية استمرارا لسلسلة المؤتمرات التربوية التخصصية التي تتبناها كلية التربية في كل دورة؛ إذ يركز هذا المؤتمر على التربية الفنية وتحدياتها، وليستعرض الكثير من القضايا ويناقش مجالات التطوير في مناهجها وطرائق تدريسها، وعلاقتها بمتطلبات العصر بغية وضع رؤى إبداعية جديدة نحو تطوير المادة". وأضافت أن المؤتمر يسعى إلى تدارس إمكانيات تعزيز استخدام التكنولوجيا المعاصرة في تطوير العملية التدريسية والتقنية لتطبيقات التربية الفنية، إلى جانب تفعيل دور التربية الفنية في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة؛ للمساهمة في إيجاد حلول فعلية للتحديات والمخاطر التي تواجه قضايا التربية الفنية المختلفة".

ويستمر المؤتمر لمدة 3 أيام ويتضمن 7 محاور؛ هي: التربية الفنية والقضايا المعاصرة، ومناهج التربية الفنية وطرق تدريسها، والتربية الفنية والتكنولوجيا المعاصرة، والبحث العلمي والتربية الفنية، والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع، الفنون والعلوم البينية، وأخيرا محور التعليم والتعلم في التربية الفنية.

وتصل عدد المشاركات في المؤتمر إلى  171 مشاركة، من 16 دولة عربية وأجنبية، فإلى جانب السلطنة، تشارك مصر، والسعودية، وتونس، ولبنان، وقطر، والعراق، والأردن، وليبيا، وبريطانيا، وتايلند، وإيران، وماليزيا، إضافة إلى الجلسات الرئيسية التي تتضمن حلقات نقاش للفنانين المحترفين.

ويصاحب المؤتمر أربعة معارض فنية: معرض "تطلعات" لطلبة قسم التربية الفنية، ومعرض "تجليات" للأساتذة المشاركين في المؤتمر، بجانب معرض "تحديات" لفنانين أدركوا أن الفن التشكيلي يمكنه أن يكون رفيقهم في حياتهم اليومية، وهم من الأشخاص ذوي الإعاقة. والمعرض الرابع يتضمن مجموعة من الملصقات البحثية. وفي إطار المؤتمر ثمَّة العديد من حلقات العمل الفنية التخصصية التي يقدمها فنانون متخصصون.

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