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13 ورقة عمل تناقش دور "الفيزياء الطبية في الأشعة التشخيصية"

السبت 28 سبتمبر 2019 07:23 م بتوقيت مسقط

الحضور 2
الحضور 3
الحضور 66
الحضور 55
تكريم المحاضرين 1
تكريم المحاضرين 2
تكريم المحاضرين 3
تكريم المحاضرين 4
تكريم المحاضرين 5
تكريم المحاضرين 6
جماعية - السلطاني
د زكية الرحبية
د هدى النعيمي

مسقط - الرؤية

رعى سعادة الدكتور درويش المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية، انطلاق حلقة العمل الأولى لاتحاد الشرق الأوسط لمنظمات الفيزياء الطبية بعنوان "الفيزياء الطبية في الأشعة التشخيصية"، والتي نظمتها وحدة الفيزياء الطبية بالمستشفى السلطاني بالتعاون مع اتحاد الشرق الأوسط لمنظمات الفيزياء الطبية، والرابطة العمانية للفيزياء الطبية، وذلك في قاعة المحاضرات بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب.

وعقدت الورشة يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية العاملة في مجال الفيزياء الطبية بمختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة وكوادر أكاديمية من جامعة السلطان قابوس ومعهد العلوم الصحية، وبمشاركة من كوادر متخصصة في هذا المجال من الدول الخليجية والعربية.

وتضمنت الحلقة مناقشة 13 ورقة عمل تناولت عدة مواضيع، منها: التنظيم الدولي لحماية الإشعاع في الأشعة التشخيصية، ودراسات التأثير البيولوجي للإشعاع المؤين والإجراءات للوقاية منها، وتسليط الضوء عن التطورات التي طرأت على تقنيات وأجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي.

وتخلل الحلقة عقد اجتماع لرؤساء منظمات الفيزياء الطبية في دول الشرق الأوسط في قاعة المحاضرات بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب.

واستهلت حلقة العمل بكلمة افتتاحية ألقتها الدكتورة زكية الرحبية رئيسة الأخصائيين للفيزياء الطبي بالمستشفى السلطاني ورئيسة اللجنة المنظمة للحلقة، وأكدت خلالها أن الآونة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في التقنيات والأجهزة المستخدمة في مجال الفيزياء الطبية نظراً لأهميتها في تشخيص وعلاج أنواع عديدة من الأمراض، عليه تحتم علينا مواكبة هذه المستجدات عبر عقد مثل هذه اللقاءات العلمية التي تستقطب العديد من الخبرات في مجال الفيزياء الطبية، وهو بدوره يسهم في تبادل الخبرات والآراء النظرية والتطبيقية في هذا المجال ويساهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وألقت الدكتورة هدى النعيمي، رئيسية اتحاد الشرق الأوسط لمنظمات الفيزياء الطبية، كلمة تعريفية عن المنظمة وأهدافها.

وهدفت الحلقة التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط إلى بناء شبكة تعاون من المهنيين في مجال الفيزياء الطبية في دول الشرق الأوسط، والارتقاء بجودة الفيزياء الطبية في مجال الأشعة التشخيصية، ومواكبة التقدم العالمي المستمر في التكنولوجيا في هذا المجال، علاوةً على إجراء منتدى لتبادل الأفكار المبتكرة والتعاون المهني في المشاريع الصحية التي تخدم مجال الفيزياء الطبية.

ولاقت ورشة العمل إقبالاً كبيراً وسط إشادات من الحضور والمشاركين لهذه الحلقة، مع المطالبة بالاستمرار في عقد مثل هذه الملتقيات العلمية المتخصصة لما لها من مساهمات في تعزيز وتحسين الرعاية الصحية في هذا المجال.

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