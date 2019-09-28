انطلاق ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية وسط مشاركات من داخل وخارج السلطنة .. اليوم

الرؤية - مدرين المكتومية

تنطلق صباح غد الأحد أعمال ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية، تحت رعاية صاحب السُّمو السيد الدكتور الخطاب بن غالب آل سعيد، وينعقد الملتقى بعنوان "الاستثمار المجتمعي.. المسؤولية المستدامة"، وذلك بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة ظفار بالتعاون مع جريدة الرؤية، ويقام الملتقى في منتجع ملينيوم صلالة، في الساعة التاسعة صباحًا.

ويناقش الملتقى محورين؛ الأول بعنوان "الأبعاد التنموية للمسؤولية الاجتماعية"، يشارك فيه كل من خالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، والدكتور حامد بن عبدالله البلوشي مستشار الرئيس التنفيذي لشركة فالي عمان، والدكتورة عروب السيد يوسف الرفاعي خبيرة المسؤولية الاجتماعية للشركات بدولة الكويت، والدكتور محمد محمد أحمد فودة أستاذ العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم التطبيقية بجامعة ظفار، فيما يدير المذيع عوض بن علي صعر جلسة نقاشية.

بينما يلتئم المحور الثاني تحت عنوان "الأولويات الاجتماعية واستدامة الأداء"، ويشارك فيه الدكتور مسلم بن أحمد تبوك خبير الشؤون الزراعية بالمديرية العامة للزراعة والثروة السمكية بمحافظة ظفار، وخميس بن زاهر الفهدي مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار، ومحمد بن عوفيت المعشني مدير عام شؤون الشراكة بميناء صلالة، والدكتورة فاطمة بنت عبدالله الدربي خبيرة مسؤولية اجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمل بنت محمد العمري نائب رئيس فريق الأيادي البيضاء، فيما يدير هيثم بن محمد الجعدي جلسة نقاشية.

ويشارك في الملتقى كوكبة من الخبراء والمختصين والفاعلين في قطاع المسؤولية الاجتماعية، ومن المقرر أن يطرح الملتقى "بيان صلالة" المنظِّم لجُهود المسؤولية الاجتماعية بالمحافظة، بهدف دمجها في جُملة المناشط التنموية التي تخدم الصالح العام، كمنهجٍ عمليٍّ بعيدا عن التوصيات النظرية.