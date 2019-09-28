مناقشة دور لجنة التنمية الاجتماعية بينقل في الإغاثة والإيواء

ينقل - ناصر العبري

عقدت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية ينقل اجتماعها الثالث لهذا العام برئاسة سعادة الشيخ سيف بن عبدالله بن سالم المعمري والي ينقل وبحضور أعضاء اللجنة.

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع محضر الاجتماع السابق ورد الدكتور وكيل الوزارة على المحضر ومناقشة رسالته حول مشاركة الولاية في مسابقة جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي.

كما ناقش الاجتماع تفعيل دور اللجنة في برنامج الإغاثة والإيواء ووضع خطة كاملة للولاية لمعرفة الأماكن الأكثر تضررا في حالة الأمطار والأدوية، وتطرقت اللجنة للحديث عن المتنزه الشبابي بقرية الشواغي وما يحتاجه من خدمات وضرورة مخاطبة البلدية للمساعدة في تسهيل أعمال المشروع.

واستعرضت اللجنة مع رئيسة فريق ينقل الخيري وجمعية المرأة العمانية بالولاية البرامج والأنشطة التي ستقام بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العمانية أكتوبر المُقبل، بالإضافة إلى النظر في الطلبات المقدمة لمساعدة الأسر المعسرة بالولاية وتحديث البيانات الخاصة بهم.