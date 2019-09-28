السبت, 28 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

مناقشة دور لجنة التنمية الاجتماعية بينقل في الإغاثة والإيواء

السبت 28 سبتمبر 2019 06:35 م بتوقيت مسقط

مناقشة دور لجنة التنمية الاجتماعية بينقل في الإغاثة والإيواء

 

 ينقل - ناصر العبري

 

عقدت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية ينقل اجتماعها الثالث لهذا العام برئاسة سعادة الشيخ سيف بن عبدالله بن سالم المعمري والي ينقل وبحضور أعضاء اللجنة.

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع محضر الاجتماع السابق ورد الدكتور وكيل الوزارة على المحضر ومناقشة رسالته حول مشاركة الولاية في مسابقة جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي.

كما ناقش الاجتماع تفعيل دور اللجنة في برنامج الإغاثة والإيواء ووضع خطة كاملة للولاية لمعرفة الأماكن الأكثر تضررا في حالة الأمطار والأدوية، وتطرقت اللجنة للحديث عن المتنزه الشبابي بقرية الشواغي وما يحتاجه من خدمات وضرورة مخاطبة البلدية للمساعدة في تسهيل أعمال المشروع.

واستعرضت اللجنة مع رئيسة فريق ينقل الخيري وجمعية المرأة العمانية بالولاية البرامج والأنشطة التي ستقام بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العمانية أكتوبر المُقبل، بالإضافة إلى النظر في الطلبات المقدمة لمساعدة الأسر المعسرة بالولاية وتحديث البيانات الخاصة بهم.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 مارس 2019

لجنة التنمية الاجتماعية بينقل تناقش تحديث قوائم إفطار صائم

المزيد

07 فبراير 2017

مناقشة جهود لجنة التنمية الاجتماعية لدعم الأسر المستحقة بالعوابي

المزيد

22 سبتمبر 2019

انطلاق برنامج إدارة الحالات الطارئة لقطاع الإغاثة والإيواء

المزيد

29 يوليو 2018

استعراض خطط وجاهزية قطاع إدارة عمليات الإغاثة والإيواء بالمحافظات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

المحرزي يفتتح "مركز تاريخ العلوم" ضمن احتفالات السلطنة باليوم العالمي للسياحة

عمان - سياحة عمان

بن علوي يشارك في "ترويكا دول التعاون" مع باكستان والهند.. ويواصل اللقاءات مع وزراء خارجية الدول الصديقة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

محمد بن سلمان يقر: أتحملُ المسؤولية الكاملة عن مقتل جمال خاشقجي

دولي - أخبار

بن علوي يستعرض مع محمود عباس تطورات الأوضاع في فلسطين.. والسلطنة تؤكد موقفها الثابت والداعم لإقامة الدولة المستقلة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

طاقات أمل مشعة وتجارب نجاح رائدة في الجولة التعريفية بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" بالرستاق

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

انتهاء التأثيرات المباشرة لـ"هيكا".. والدقم تسجل أعلى هطول أمطار

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة