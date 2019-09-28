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ورشة حول تصنيف حالات الطوارئ بمستشفى بدية

السبت 28 سبتمبر 2019 06:35 م بتوقيت مسقط

ورشة حول تصنيف حالات الطوارئ بمستشفى بدية

 

بدية – الرؤية

نظَّم مستشفى بدية بالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية ورشة عمل حول تصنيف الحالات الطارئة في قسم الطوارئ وذلك بقاعة التدريب بالمستشفى وبمشاركة أكثر من 20 من الأطباء والهيئة التمريضية، حيث تم اعتماد الورشة من قبل المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وحاضر فيها الدكتور محمود بن ناصر الرحبي استشاري أول طب الطوارئ.

وقال الدكتور إكرامي فكري الطبيب المسؤول بمستشفى بدية: إن الورشة تهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية من ناحية الجودة والكفاءة والسرعة، وتأهيل الكوادر المهنية العاملة ليتمكنوا من تقديم الرعاية الصحية اللازمة وفي الوقت المناسب وبحسب توقعات واحتياجات طالبي الخدمة الحالية والمستقبلية، وقد تضمن برنامج الورشة العديد من المحاضرات النظرية حول تصنيف الحالات الطارئة والمدد الزمنية للانتظار وطرق التعامل مع الحالات الحرجة إلى جانب إجراء استعراض حالات متعددة تصل لقسم الطوارئ وكيف يقوم الطاقم الطبي والتمريضي بالتعامل معها، بالإضافة إلى امتحانات تحريرية للمشاركين تناولت عددا من الحالات المختلفة التي تصل لأقسام الطوارئ وكيفية تشخيصها والتعامل معها.

 

 

 

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