استمرار عمليات البحث الجوي عن صيادين مفقودين في بحر العرب

مصيرة- الرؤية

استمرت صباح اليوم السبت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني من نوع ( سوبر لنكس) بتنفيذ طلعاتها الجوية في عرض بحر العرب للبحث عن صيادين مفقودين بالقرب من جزيرة مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية ، وذلك بمتابعة من مركز تنسيق البحث والإنقاذ بسلاح الجو السلطاني العماني، وما زالت عملية البحث متواصلة بالتنسيق مع مختلف الجهات العسكرية والأمنية ذات العلاقه.

وتأتي هذه الأدوار في إطار الخدمات الإنسانية التي تقدمها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة للمواطنين والمقيمين على أرتض الوطن جنباً إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى .