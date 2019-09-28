إخلاء طبي لمواطن يعاني نزيفا في المخ

مسقط- الرؤية

في إطار الخدمات الإنسانية التي تقدمها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن العزيز، قامت إحدى الطائرات المروحية التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني وبالتنسيق من مركز

تنسيق البحث والإنقاذ التابع للسلاح صباح اليوم السبت بعملية إخلاء طبي لمواطن يعاني من نزيف في المخ، وقد تم نقله من مستشفى خصب بمحافظة مسندم إلى مستشفى صحار بمحافظة شمال الباطنة لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

وتأتي هذه الأدوار في إطار الخدمات الإنسانية التي تقدمها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة للمواطنين والمقيمين على أرتض الوطن جنباً إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى .