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خطط دفع ميسرة تجذب المستثمرين لمشروع "بوليفارد تاور"

السبت 28 سبتمبر 2019 04:40 م بتوقيت مسقط

خطط دفع ميسرة تجذب المستثمرين لمشروع "بوليفارد تاور"

مسقط – الرؤية

يشكل مشروع بوليفارد تاور نقطة جذب رئيسية كمجمع سياحي متكامل (ITC)، في وقت أصبحت فيه ملكية منزل الأحلام أو مساحات البيع بالتجزئة الرئيسية في هذه الوجهة العصرية الأنيقة للحياة، متاحة للمستثمرين من مختلف الجنسيات، حيث باتت فرص التملك أسهل بكثير من قبل بفضل خطط الدفع المريحة التي توفرها تبيان للعقارات لمدة خمس سنوات وبدون فوائد.

ويعد مشروع بوليفارد تاور أحد أبرز مشروعات التطوير العقاري متعدد الاستخدامات ويقع في قلب مشروع مدينة العرفان بمحافظة مسقط. وتسهم الحوافز والمميزات المقدمة في المشروع في تعزيز القيمة الحقيقية وراء امتلاك أي من الوحدات العقارية في أحد أكثر المواقع المرغوبة في السلطنة.

وقالت خديجة بنت سعيد الضبعونية، مدير التسويق لدى شركة تبيان للعقارات: على الرغم من وجود حالة من الانكماش الاقتصادي على مستوى المنطقة، إلا أن تسويق برج بوليفارد كان سهلًا نسبيًا، مستفيدين في ذلك من إمكانية تملك الأجانب من مختلف الجنسيات للعقارات بالسلطنة، وهو تطور إيجابي يقوم على أساس التملك الحر، فضلاً عن أن الحوافز والإغراءات المتمثلة في الخصومات وتسهيلات الدفع والتمويل بدون فوائد والسحب على سيارة بي ام دبليو كجائزة عينية، شكلت جميعها دافعا قويا للمشترين المحتملين ليتقدموا للشراء من وحدات البرج. ولاتزال الفرصة متاحة للراغبين في الشراء سواء كانوا من العمانيين وغير العمانيين على حد سواء للاستفادة من هذه المزايا طالما لا تزال هناك وحدات عقارية متاحة.

وتشتمل المحفزات المشجعة المقدمة للترويج للمشروع على شروط التمويل الميسرة للمستثمرين والراغبين في الشراء وملاك المنازل من جميع الجنسيات، وتتضمن التسهيلات خطة الدفع المريحة والخالية من المتاعب للعملاء، مما يسهل انتقال الملاك الجدد إلى منازل أحلامهم الجديدة، ويجري التسديد على مدى أكثر من 5 سنوات عبر تبيان للعقارات بفائدة صفر%، ويحق للمستثمرين الذين يدفعون بالكامل مقدماً الحصول على خصم مغرٍ. وهنالك جائزة فخمة عبارة عن سيارة بي ام دبليو 2019 فارهة تقدم كجائزة لسعيد الحظ الفائز في سحب الحظ للمستثمرين في مشروع بوليفارد تاور، وهي جائزة تقدمها شركة تبيان للعقارات الشركة الرائدة في مجال الوساطة العقارية بالسلطنة، وهي وكيل التسويق الحصري للمشروع.

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