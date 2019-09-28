بن علوي يبحث مع المعلم في نيويورك عددا من القضايا الثنائية

نيويورك - الوكالات

بحث معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ونظيره السوري وليد المعلم، في نيويورك بالولايات المتحدة، عددا من القضايا الثنائية بين البلدين.

وقد عقد اللقاء على هامش مشاركة الوزيرين في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، وتم مناقشة عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقد بن علوي، على هامش مشاركته في أعمال الدورة، لقاءات مع عدد من الوزراء العرب والأوروبيين.

وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية بين السلطنة وهذه الدول، وتبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

كما التقى بن علوي كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير والمبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التوصل للسلام في المنطقة والدفع بالجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف.