تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تكون السحب الركامية وهطول الأمطار المتفرقة التي قد تكون رعدية مصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر والولايات المجاورة فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من بحر العرب.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 32/ 27 وفي مدينة صلالة 31/ 26 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 39 درجة في ولاية البريمي وأدناها 11 درجة في جبل شمس.