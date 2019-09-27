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توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

الجمعة 27 سبتمبر 2019 12:50 م بتوقيت مسقط

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة، مع احتمال تكون السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر والولايات المجاورة خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من بحر العرب.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 35/ 28 وفي مدينة صلالة 31/ 26 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 38 درجة في ولاية عبري وأدناها 11 درجة في جبل شمس.

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