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بهدف التكيف مع المستجدات والتطور المتسارع في مجالات العمل

مجلس إدارة "معهد الإدارة" يقر مشروع التدريب على مهارات المستقبل لموظفي الجهاز الإداري للدولة

الخميس 26 سبتمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

مجلس إدارة "معهد الإدارة" يقر مشروع التدريب على مهارات المستقبل لموظفي الجهاز الإداري للدولة

مسقط - الرؤية

عَقَد مجلسُ إدارة معهد الإدارة العامة اجتماعَه الثالث لهذا العام 2019، برئاسة معالي الشيخ خالد بن عُمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد، وبحضور أصحاب السعادة وعدد من أعضاء المجلس.

وتمَّ استعراضُ التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثاني للعام 2019، ثم تم استعراض المواضيع المعروضة في جدول الأعمال؛ وأهمها: جاهزية المعهد للمشاركة في تنفيذ مشروع قياس جودة الخدمات الحكومية من خلال تدريب موظفي الوحدات الحكومية على تطبيق المنهجيات العلمية في تقييم وقياس جودة الخدمات الحكومية وتقديم الخدمة الاستشارية اللازمة لهذه الوحدات.

وناقشَ المجلسُ مشروعَ التدريب على مهارات المستقبل، الذي يشكل إحدى مُبادرات الخطة الإستراتيجية لمعهد الادارة العامة 20/20، وينسجم مع الرؤية المستقبلية "عمان 20/40" الرامية لتطوير القدرات الوطنية عامة، والقدرات الحكومية خاصة، وتهيئتها وإكسابها المهارات المستقبلية التي يفرضها التطور التقني والتقدم التكنولوجي العالمي، والثورة الصناعية الرابعة وما يرتبط بها من تطورات وتأثيرات على سوق العمل وعلى مهارات الأفراد، ويهدفُ المشروع إلى تفعيل دور المعهد في إعداد موظفي الجهاز الاداري للدولة للتكيف مع المستجدات والتطور المتسارع في مجالات العمل الحكومي والخاص، وإحداث التحول المطلوب في خطط المعهد ومشاريعه وبرامجه التدريبية الحالية والمستقبلية لبناء القدرات البشرية اللازمة للمستقبل؛ من خلال التركيز على مهارات المستقبل؛ المتمثلة في القدرة على تحديد استخدامات تقنيات المستقبل، وممارسة التفكير النقدي، وإتقان نموذج المرونة المعرفية والتفكير الابداعي والابتكار، واستخدام تقنيات التنبؤ والاستشراف، وتطبيق التقنيات الحديثة في حل المشكلات.

واطَّلع المجلسُ على شرح توضيحي حول سير العمل في مبنى المعهد الجديد؛ حيث قام المختصون في شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار "أساس" بتقديم عرض مرئي عن مستويات الإنجاز للمشروع ككل، ولمبنى المعهد على وجه الخصوص. واطلع المجلس على دليل الخدمات الاستشارية الذي أُعِد ليكون إحدى أدوات المعهد المهمة في التعريف وتسويق نشاط المعهد الاستشاري في القطاعين الحكومي والخاص.

واطَّلع المجلس على الإجراءات التحضيرية للمؤتمر العربي حول "حوكمة الإدارة العامة.. الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي"، والذي سيُعقد خلال الفترة 16-18 ديسمبر المقبل، بالتعاون بين المعهد والمنظمة العربية للتنمية الإدارية ومركز عمان للحوكمة، وبمشاركة دولية وعربية واسعة، والترتيبات والاستعدادات القائمة لعقد المؤتمر.

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