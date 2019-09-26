مباحثات رسمية بين السلطنة وألمانيا لتعزيز التعاون ومناقشة المستجدات الإقليمية

برلين - العمانية

عُقِدت، أمس، في العاصمة الألمانية برلين، جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وترأس الجلسة من الجانب العُماني معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، وعن الجانب الألماني معالي اندرياس ميخائيليس سكرتير الدولة بوزارة الخارجية.

وتمَّ خلال الجلسة تدارس العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وتبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

والتقى معالي السيد الأمين العام مع سعادة كلوديا روث نائبة رئيس البرلمان الاتحادي الألماني "البوندستاج"؛ حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين السلطنة وألمانيا، وبحث تعزيز التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات، والتطرق إلى عدد من القضايا الاقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. حضر الجلسة واللقاء من الجانب العماني سعادة ليوثا بنت سلطان المغيرية سفيرة السلطنة المعتمدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسفير عبدالعزيز بن موسى الخروصي من دائرة مكتب الأمين العام، إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين.