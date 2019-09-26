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محافظ جنوب الباطنة: الاحتفال بيوم المرأة العمانية يبرز مجالات التميز والتفرد لنساء عمان

الخميس 26 سبتمبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

محافظ جنوب الباطنة: الاحتفال بيوم المرأة العمانية يبرز مجالات التميز والتفرد لنساء عمان

الرستاق- طالب المقبالي

أكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة أن الاحتفال بيوم المرأة العمانية والذي ستحتضنه محافظة جنوب الباطنة هذا العام في 17 من أكتوبر المقبل، يعكس حجم الدعم المقدم للمرأة العمانية، والتي أثبتت كفاءتها وحققت بفضل التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم- حفظه الله ورعاه- الكثير من الإنجازات، مشيرا إلى أن المرأة شريك أساسي في التنمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس بمكتب محافظ جنوب الباطنة لاستعراض آخر مستجدات الاحتفال، والبرامج التي سوف تنفذ، إلى جانب مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالحفل الرئيسي، وحضر الاجتماع أصحاب السعادة الولاة بالمحافظة وأعضاء اللجنة ورئيسات جمعيات المرأة العمانية بولايات المحافظة.

وقال سعادة محافظ جنوب الباطنة إن الاحتفال بيوم المرأة العمانية يهدف إلى الاطلاع على إنجازات المرأة العمانية وتكريمها على مساهمتها الفاعلة في المجتمع؛ حيث يأتي يوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام ليتوج المرأة العُمانية باعتبارها الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لدفع عجلة التقدم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية.

ومن المقرر أن يقام الحفل في 17 أكتوبر المقبل على مسرح كلية التربية بالرستاق، كما سوف يقام احتفال آخر بمناسبة افتتاح جمعية المرأة العمانية بولاية العوابي، وحفل ثالث بجمعية المرأة العمانية بولاية بركاء بمناسبة هذا اليوم.

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