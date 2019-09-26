قصص نجاح ملهمة

يزخر مجتمعنا بالعديد من النماذج الناجحة التي استحقت عن جدارة أن تتحول إلى قصص ملهمة للآخرين كي يواجهوا مصاعب الحياة ويتخطوا الحواجز التي قد تحول بينهم وبين الإبداع، ومن أبرز هذه الأمثلة البطلة نظيرة الحارثية، التي استطاعت وبكل تفانٍ أن تسطر اسمها بحروف من نور في سجل الشرف العماني، بجوار أبطال سابقين تمكنوا من تحقيق نجاحات لم يسبقهم إليها أحد.

الحارثية التي استطاعت أن تتسلق أعلى قمة في العالم "قمة إيفرست"، استعرضت في الجولة التعريفية لجائزة الرؤية لمبادرات الشباب تجربتها مع رياضة التسلق والمغامرات، وكيف تمكنت من التغلب على التحديات والمصاعب الشاقة والقاسية التي واجهتها كي تصل إلى تلك القمة، مستعينة في ذلك بالإصرار والعزم على بلوغ الهدف.

إنَّ مثل هذه النماذج ينبغي لشبابنا وفتياتنا أن يقتدوا بها، لتكون مصدر إلهام لهم، وقوة دافعة تساعدهم على المضي قدما نحو آفاق المستقبل.