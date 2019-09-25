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الشرطة تعزز الوعي بأضرار المخدرات

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 08:11 م بتوقيت مسقط

المخدرات1
المخدرات3

 

مسقط - الرؤية

تشارك الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ببرنامج توعوي عن أضرار المخدرات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات خلال الفترة 15-26 سبتمبر، وذلك في ولاية طاقة بهدف البرنامج إلى رفع مستوى وعي المجتمع من أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية ونشر الثقافة القانونية وإبراز جهود شرطة عمان السلطانية في مكافحة المخدرات.

وشاركت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة أيضاً بفعاليات توعوية في مدارس محافظة مسقط بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمسقط.

وتضمنت هذه الفعاليات محاضرات توعوية إضافة إلى المعرض المتنقل للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية حيث قام الفريق التوعوي باستعراض جهود شرطة عمان السلطانية في مكافحتها لهذه الآفة والتعريف بأنواعها المخدرات وأضرارها وسبل الوقاية منها علاوة على توزيع المطبوعات القانونية والتوعوية.

وفي محافظة شمال الشرقية فقد أقامت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمحافظة معرضاً توعوياً يستمر لمدة ثلاثة أيام بمستشفى سناو بالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية، وذلك تحت رعاية الشيخ محمود بن سليمان المعمري نائب والي المضيبي بنيابة سناو، يهدف إلى توعوية المواطنين بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية واستعراض جهود شرطة عمان السلطانية في مكافحتها.

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