انطلاق معرض "سوق الحرف" في "مجمع الواحة"

مسقط - الرؤية

تنفذ الهيئة العامة للصناعات الحرفية فعالية سوق الحرف خلال الفترة من 25- 28 سبتمبر الجاري، وذلك في مجمع الواحة بالخوير، بهدف تسويق المنتجات الحرفية العمانية في مختلف الصناعات الحرفية وتقديم عروض حية تتضمن آليات إنتاج الصناعات الحرفية ومراحلها.

ويأتي المعرض لدعم الحرف العمانية والحرفيين والتأكيد على أهمية الصناعات الحرفية في التعبير عن الهوية الحضارية والثقافية للمجتمع العماني؛ حيث تبرز هذه الفعالية حرص الهيئة على التعريف بالصناعات والمنتجات الحرفية العمانية المختلفة وإبرازها للمجتمع مثل الصناعات الفضية والخشبية والنسيج والفخار والخزف والسعفيات. ويركز سوق الحرف على التعريف بالكوادر الوطنية الشابة والمؤهلة في المجالات الحرفية المختلفة وتسليط الضوء على المشاريع الحرفية العمانية التي تقوم على إنتاج وتطوير المنتجات الحرفية بصورة مبتكرة تلائم متطلبات العصر من حيث جوانب الانتفاع المتعددة والاهتمام بالقيمة الجمالية وباستخدام خامات من البيئة العمانية وتوليفها بشكل مبتكر.

وتشتمل معروضات سوق الحرف على التحف والمنتجات الفخارية والخزفية والمشغولات الفضية والنحاسية، ومنحوتات ونماذج متنوعة للأبواب والسفن وميداليات تذكارية تعتمد على إظهار دقة وجمال النقوش والزخارف التي تتميز بها المنتجات الحرفية العمانية، إلى جانب المجموعة العطرية المتكاملة للمياه والزيوت المستخلصة من النباتات العُمانية ذات التشكيلات المتعددة للاستخدام الشخصي والمنزلي، إضافة إلى تشكيلة متنوعة من منتجات اللبان وغيرها من المنتجات الوطنية التي تجمع بين الهوية التقليدية الأصيلة واللمسات العصرية المبتكرة والتي تعد معظمها من إنتاج مخرجات برامج التدريب والإنتاج الحرفي والتي تنفذها الهيئة في عدد من المراكز الحرفية الموزعة بعدد من محافظات السلطنة لنقل الحرف إلى الأجيال الشابة ومساندتها في تأسيس مشاريع حرفية تعمل على رفع مستوى الدخل الاقتصادي.