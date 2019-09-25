انتهاء التأثيرات المباشرة لـ"هيكا".. والدقم تسجل أعلى هطول أمطار

مسقط - الرؤية

أعلنتْ الهيئة العامَّة للطيران المدني، في ساعة مبكرة من صباح أمس، انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "هيكا".

وأفادَ بيانٌ صادرٌ عن الهيئة بأنَّ آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تشير إلى أنه لا يوجد احتمال لأي تأثيرات مباشرة من العاصفة. وبيَّن أن خرائط التنبؤات تفيد باستمرار فرص وجود تأثيرات "غير مباشرة" قد تؤدي لهطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظتي الوسطى وظفار خلال الـ24 ساعة المقبلة، وهطول أمطار متفرقة مساء اليوم على جبال الحجر، كما يستمر البحر متوسطا إلى هائج الموج على سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، ويتراوح أقصى ارتفاع له بين 2 و3 أمتار، فيما يكون هادئًا إلى متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة، ويصل أقصى ارتفاع له إلى 1.5 متر.

وأعربتْ الهيئة العامة للطيران المدني عن شكرها للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته -أعزَّه الله- لقطاع الطيران المدني عامة، وللأرصاد الجوية خاصة. وثمَّنت الهيئة تعاون المواطنين والمقيمين في متابعة التقارير والتنبيهات الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بالهيئة؛ مما كان له الأثر الكبير في التقليل من تأثير الحالة المدارية، وكافة الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية للدفاع المدني والقطاعات الأخرى.

ومن ناحية ثانية، كثَّفت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه جهودها في التعامل مع آثار الحالة المدارية "هيكا"، والتي شهدتها محافظتا جنوب الشرقية والوسطى؛ حيث قامت الوزارة بالعمل الميداني في إزالة المخلفات وفتح الطرق وشفط التجمعات المائية والبرك والانسدادات في خطوط وأنظمة تصريف مياه الأمطار على بعض الطرق الرئيسية والفرعية؛ نتيجة هطول الأمطار وجريان الأودية؛ وذلك لضمان فتح الطرق أمام الحركة المرورية، والعمل على انسيابيتها بأقصى سرعة، بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص.

وقام عددٌ من مسؤولي الوزارة بزيارة لمحافظتيْ الوسطى وجنوب الشرقية؛ للوقوف على الأعمال التي تم إنجازها، وحث القائمين على مواصلة العمل، ومضاعفة الجهود في إعادة الخدمات المتضررة.

وسجَّلتْ محطات مراقبة هطول الأمطار التابعة للوزارة خلال الفترة من يوم 24 إلى صباح يوم 25 سبتمبر الجاري أعلى كمية لهطول الأمطار في محافظة الوسطى؛ حيث بلغت 119 مللم بولاية الدقم، وفي ولاية هيماء بلغت 76 مللم، وفي ولاية الجازر 67 مللم، وفي ولاية محوت 36 مللم، وفي محافظة جنوب الشرقية بلغت أعلى كمية في ولاية مصيرة 35 مللم، وفي ولاية صور بلغت 2 مللم، وفي ولاية الكامل والوافي 2 مللم.

وشهد وادي صاي بولاية الدقم في محافظة الوسطى تدفقا مرتفعا، فيما سجل وادي نفوف تدفقا متوسطا، ووادي دنجرت تدفقا منخفضا، وفي ولاية محوت تدفق وادي سدرة وسراب بتدفقات ما بين المتوسطة والخفيفة. أمَّا في محافظة جنوب الشرقية، فقد تدفقت أودية كلبان ومكسر وأخصيت والصاور وعرف وجيبوتي وجبل كبدة وعين القطارة وغاب بتدفقات ما بين الغزيرة والمتوسطة.