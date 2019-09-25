الأربعاء, 25 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

استعراض مؤشرات الجودة وإدارة المخاطر في مؤتمر ومعرض عمان للصحة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 07:35 م بتوقيت مسقط

DSC_7456 (2)
DSC_7469 (2)
DSC_7471 (2)
DSC_7485 (2)

مسقط - الرؤية

شاركتْ وزارة الصحة -مُمثلة في المديرية العامة لمركز ضمان الجودة، والمديرية العامة للدراسات والتخطيط، والمديرية العامة للتموين الطبي، والمديرية العامة للمشاريع والشؤون الهندسية- في أعمال مؤتمر ومعرض عُمان الدولي للصحة 2019، الذي نظَّمته شركة أعمال المعارض العمانية (عُمان إكسبو) خلال الفترة 23-25 سبتمبر، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

واستعرضَ المؤتمر العلمي خططَ وزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي في السلطنة، وآخر المستجدات في المجال الطبي محليًّا وعالميًّا، وكذلك المشاريع الصحية التي تعمل عليها الوزارة في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية، إضافة لتقديم آخر الأبحاث والتقنيات الحديثة والتي تسهم في تطوير المنظومة الصحية بالسلطنة.

وحول مشاركة مركز ضمان الجودة في فعاليات مؤتمر ومعرض عمان للصحة، قالت الدكتورة قمراء بنت سعيد السريرة المديرة العامة للمركز، إنَّ هذه المشاركة تعدُّ الأولى للمركز ضمن سلسلة مؤتمرات ومعارض عمان للصحة، والتي تزامنت مع الاحتفال باليوم الوطني الثاني لسلامة المرضى الذي يوافق 17 سبتمبر، واعتمدته منظمة الصحة العالمية ليكون ذات اليوم للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، بناءً على المقترح الذي تقدمت به السلطنة للمنظمة. وأَضافت السريرية: تعد الجودة وأمان الخدمات الصحية أساسين لتطوير النظام الصحي، حيث إن رؤية وزارة الصحة ترتكز على تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات صحية عالية الجودة وفق أفضل المعايير العالمية.

وناقش برنامج ضمان الجودة في مؤتمر عمان للصحة 2019، العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز سلامة المرضى وإدارة المخاطر؛ حيث استعرض الدكتور حسين اللواتي أسباب حدوث الأخطاء الطبية، وتصنيف الأخطاء الطبية بناء على السلوك الوظيفي للكادر الطبي لتفادي حدوثها في المستقبل عن طريق معرفة الاسباب الجذرية ووضع الخطط. فيما أبرز الدكتور وليد السالمي تجديد مفاهيم الخطر حسب المصادر العلمية في المؤسسات الصحية ورفع جودة الخدمات الصحية، وتطبيق مفاهيم الخطر لضمان سلامة المرضى.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 يناير 2018

مؤتمر ومعرض عمان للنظافة وإدارة المرافق.. 5 فبراير

المزيد

22 أغسطس 2015

انطلاق مؤتمر ومعرض "عمان للصحة 2015".. سبتمبر المقبل

المزيد

19 سبتمبر 2016

تقنيات طبية متقدمة في مؤتمر ومعرض عمان للصحة.. اليوم

المزيد

11 سبتمبر 2019

400 مشارك و30 متحدثا محليا ودوليا في انطلاق مؤتمر ومعرض عمان الدولي للصحة.. 23 سبتمبر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انتهاء التأثيرات المباشرة لـ"هيكا".. والدقم تسجل أعلى هطول أمطار

المحليات - أخبار

البنية الأساسية لـ"اقتصادية الدقم" لم تتأثر بـ"هيكا"

الاقتصاد - محلي

السفيرة الصينية: 40% زيادة في حجم التجارة مع السلطنة إلى 21.9 مليار دولار

الاقتصاد - محلي

650 حالة ابتزاز وتنمر إلكتروني لطلاب المدارس في 2018.. و65 بالنصف الأول من 2019

المحليات - تعليم

السلطنة تحتفل باليوم العالمي للسياحة باستعراض برامج تأهيل الشباب العماني للعمل بالقطاع

عمان - سياحة عمان

بيان بإنتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "هيكا"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة