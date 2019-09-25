استعراض مؤشرات الجودة وإدارة المخاطر في مؤتمر ومعرض عمان للصحة

مسقط - الرؤية

شاركتْ وزارة الصحة -مُمثلة في المديرية العامة لمركز ضمان الجودة، والمديرية العامة للدراسات والتخطيط، والمديرية العامة للتموين الطبي، والمديرية العامة للمشاريع والشؤون الهندسية- في أعمال مؤتمر ومعرض عُمان الدولي للصحة 2019، الذي نظَّمته شركة أعمال المعارض العمانية (عُمان إكسبو) خلال الفترة 23-25 سبتمبر، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

واستعرضَ المؤتمر العلمي خططَ وزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي في السلطنة، وآخر المستجدات في المجال الطبي محليًّا وعالميًّا، وكذلك المشاريع الصحية التي تعمل عليها الوزارة في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية، إضافة لتقديم آخر الأبحاث والتقنيات الحديثة والتي تسهم في تطوير المنظومة الصحية بالسلطنة.

وحول مشاركة مركز ضمان الجودة في فعاليات مؤتمر ومعرض عمان للصحة، قالت الدكتورة قمراء بنت سعيد السريرة المديرة العامة للمركز، إنَّ هذه المشاركة تعدُّ الأولى للمركز ضمن سلسلة مؤتمرات ومعارض عمان للصحة، والتي تزامنت مع الاحتفال باليوم الوطني الثاني لسلامة المرضى الذي يوافق 17 سبتمبر، واعتمدته منظمة الصحة العالمية ليكون ذات اليوم للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، بناءً على المقترح الذي تقدمت به السلطنة للمنظمة. وأَضافت السريرية: تعد الجودة وأمان الخدمات الصحية أساسين لتطوير النظام الصحي، حيث إن رؤية وزارة الصحة ترتكز على تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات صحية عالية الجودة وفق أفضل المعايير العالمية.

وناقش برنامج ضمان الجودة في مؤتمر عمان للصحة 2019، العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز سلامة المرضى وإدارة المخاطر؛ حيث استعرض الدكتور حسين اللواتي أسباب حدوث الأخطاء الطبية، وتصنيف الأخطاء الطبية بناء على السلوك الوظيفي للكادر الطبي لتفادي حدوثها في المستقبل عن طريق معرفة الاسباب الجذرية ووضع الخطط. فيما أبرز الدكتور وليد السالمي تجديد مفاهيم الخطر حسب المصادر العلمية في المؤسسات الصحية ورفع جودة الخدمات الصحية، وتطبيق مفاهيم الخطر لضمان سلامة المرضى.