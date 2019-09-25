انعقاد اجتماع اللجنة الإشرافية لملتقى طالبات "مجلس التعاون"

مسقط – الرؤية

عقدت جامعة السلطان قابوس مُمثلة في عمادة شؤون الطلبة أمس الأربعاء اجتماع اللجنة الإشرافية للملتقى الثقافي العلمي الثالث لطالبات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل 2020، وتشرف عليه الأمانة العامة لمجلس التعاون تحت عنوان خليجنا حب وسلام.

وتتكون اللجنة الإشرافية من المؤسسات التعليمية الآتية: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، جامعة الإمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى جامعة السلطان قابوس.

ويسعى الملتقى إلى تنمية المهارات القيادية ومهارات الحوار لدى الطالبات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المعرفية والثقافية بين طالبات دول الخليج، وإتاحة الفرصة لهن للتعبير عن آرائهن تجاه القضايا المعاصرة.

كما يسعى إلى إكساب الطالبات بعض القيم والاتجاهات الإيجابية السليمة، منها: العمل الجماعي، تحمل المسؤولية، وتعزيز الثقة، وإتاحة الفرصة لهن للتعبير عن القضايا التي تحظى باهتماماتهن، والمشاركة فـي دراستها، وإيجاد الحلول المناسبة لها. إضافة إلى تعزيز البحث العلمي وإثراء المهارات البحثية والابتكارات لدى الطالبات مـن خلال المحاور العلميـة المصاحبة.

ويشارك في الملتقى 20 طالبة كحد أقصى من كل جامعة أو مؤسسة تعليم عالٍ، فيما يتم ترشيح المحكمين من داخل السلطنة وخارجها، بعد التنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتضمن الملتقى 11 مسابقة ثقافية وعلمية هادفة إلى إثراء المهارات البحثية والابتكار لدى طالبات دول مجلس التعاون، من خلال المحاور العلمية المصاحبة للملتقى وهي: مسابقة (التصوير الضوئي) ومسابقة (الرسم الزيتي) ومسابقة (الخزف)، ومسابقة (الخط العربي)، والابتكارات العلمية، ومسابقة البحوث العلمية، ومسابقة الملصقات العلمية، ومسابقة البحوث الإنسانية، ومسابقة بطولة المناظرات، ومسابقة الشعر، ومسابقة القرآن الكريم.