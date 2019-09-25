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استعراض دور المؤسسات الأكاديمية الخاصة في تمكين العلوم والتقانة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

استعراض دور المؤسسات الأكاديمية الخاصة في تمكين العلوم والتقانة

مسقط – الرؤية

 

بحث مجلس البحث العلمي في لقاء مع كلية مزون الجامعية دور مؤسسات القطاع الأكاديمي الخاص في تمكين مؤشرات العلوم والتقانة ذات العلاقة بالبحث والتطوير، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الكلية، والدكتورة شريفة الحارثية، مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي، ونورة البلوشية عضوة فريق متابعة مؤشرات العلوم والتقانة ذات العلاقة بالبحث والتطوير بالمجلس، وذلك خلال حلقة العمل التي نظمها المجلس ضمن خطة عمل مشروع مؤشرات العلوم والتقانة للالتقاء بمؤسسات القطاع الأكاديمي المختلفة، واستعراض دور هذه المؤسسات في تحسين مؤشرات البحث والتطوير الوطنية في مؤشرات الابتكار العالمي ذات العلاقة بالاستدامة في قطاع التعليم الأكاديمي الحكومي والخاص.

ويشار إلى أن مجلس البحث العلمي يقوم بصفة دورية بتحليل البيانات المُتعلقة بحساب مؤشرات العلوم والتقانة، وتكمن أهمية هذه المؤشرات في عكس مستوى السلطنة على الخارطة العالمية في مجال العلوم والتقانة والإنفاق على البحث العلمي والتطوير التجريبي، كما تلعب هذه المؤشرات دورًا مهمًا في صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بتطوير منظومة البحث والابتكار، كما تغذي هذه البيانات التقارير الدولية مثل مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر التنافسية العالمي.

 

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