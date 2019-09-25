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مناقشة آلية العمل بمركز سلامة وجودة الغذاء بالمحافظات

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 06:54 م بتوقيت مسقط

مناقشة آلية العمل بمركز سلامة وجودة الغذاء بالمحافظات

 

مسقط – الرؤية

عُقد بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه صباح أمس الأربعاء اجتماع برئاسة المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء، وبحضور عدد  من المختصين بديوان عام الوزارة والمديريات العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بالمحافظات والبلديات التابعة لها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية العمل بالمركز ودوائر سلامة وجودة الغذاء بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، والأعمال الرقابية بالمحافظات، كما تمَّ التطرق للاحتياجات الفعلية لأعمال المنافذ الحدودية والمناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، إضافة إلى ذلك تم التطرق لحملة التعريف بالمركز التي ستنطلق في أكتوبر القادم، بهدف تعريف مختلف شرائح المجتمع بمركز سلامة وجودة الغذاء والذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم السلطاني (24/2019) ، إلى جانب التعريف بلائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالغذاء وأهمية تطبيقها.

 

 

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